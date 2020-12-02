Китайский зонд «Чанъэ-5» приступил к сбору образцов грунта на Луне

Возвращаемая беспилотная станция КНР «Чанъэ-5» приступила к сбору реголита – сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны, сообщила Китайская национальная космическая корпорация.

Как уточняется на официальной странице корпорации в социальной сети WeChat, в 04.53 по пекинскому времени (23.53 мск вторника) структура из двух модулей аппарата (посадочного и взлетного) приступила к бурильным работам и упаковке образцов. В ближайшее время «Чанъэ-5» также будет собирать реголит с поверхности при помощи специальных автоматизированных щупальцев, передает ТАСС.

Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли. В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Накануне Китай объявил об успешной посадке зонда «Чанъэ-5» на Луне. Аппарат приземлился к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря – Океана Бурь – на северо-западе видимой части Луны, в которой, геологический возраст поверхности составляет несколько миллиардов лет.

Напомним, 23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.