Космонавт сообщил о нехватке комплектов нижнего белья на МКС Китай сообщил об успешной посадке зонда «Чанъэ-5» на Луне 1 декабря 2020, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

Китай успешно посадил зонд «Чанъэ-5» в заданном участке на Луне для сбора образцов грунта, об этом сообщило китайское Центральное телевидение. «Зонд «Чанъэ-5» успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны», – цитирует РИА «Новости» сообщение канала. Напомним, 23 ноября с космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5», который должен доставить на Землю образцы лунного грунта. 26 ноября стало известно, что Китай будет строить на Луне исследовательскую базу.

