Китай решил создать исследовательскую базу на Луне

Китай будет строить исследовательскую базу на Луне, заявил генеральный секретарь национального космического управления КНР Сюй Хунляна.

«Мы будем последовательно запускать аппарат «Чанъэ» [с номерами] 6, 7 и 8», – передает ТАСС слова Сюй Хунляна, добавившего, что «международная лунная база также планируется». В сообщении телеканала CGTN уточняется, что чиновник сказал об этом «вскоре после запуска» утром во вторник аппарата «Чанъэ-5», который через три недели должен доставить на Землю образцы лунного грунта.

«Лунная база, весьма вероятно, станет домом для первых людей, которые будут жить на поверхности иной сферы, кроме планеты Земля, что войдет в историю», – отмечается в сообщении телеканала. «Предположительно, это произойдет через десять лет», – указывается далее.

Также в четверг газета «Чайна дейли» сообщает со ссылкой на того же Сюй Хунляна, что обнародовано техническое задание для создания сверхтяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-9», которая, как ожидается, будет задействована при пилотируемом полете на Луну. «Это, видимо, будет одна из самых больших и мощных ракет-носителей в мире», – предрекает издание.

Сюй Хунлян сообщил, что длина ракеты будет 93 метра, стартовый вес – 4140 метрических тонн, стартовая тяга – 5760 тонн. Диаметр в нижней части ракеты – около 10 метров. Грузоподъемность ракеты будет достаточна для того, чтобы вывести корабль общим весом 140 тонн на низкую околоземную орбиту.

Напомним, в понедельник с космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5», который должен привезти на Землю образцы лунного грунта.