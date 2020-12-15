После пожара в пансионате в Башкирии возбудили второе уголовное дело

По факту пожара в пансионате в Башкирии, где погибли 11 человек, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«По факту ненадлежащего оказания услуг в доме престарелых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), которое соединено с основным делом в одно производство», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

Ранее было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).



Между тем, в правоохранительных органах заявили, что в доме престарелых никакие требования пожарной безопасности практически не соблюдались.

«Так как устроители этого пансионата решили оказывать услуги по уходу и проживанию пожилых людей, они должны были соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, включая установку автоматической пожарной сигнализации с выводом ее сигнала в пожарную охрану, должен быть предусмотрен эвакуационный выход на случай пожаров, плюс нехватка и необученность персонала. В этом доме ничего не было, все требования пожарной безопасности практически были проигнорированы», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства пояснил, что само строение в регистрационных документах проходило как частный жилой дом, который никаким проверкам контрольно-надзорных органов подлежать не может. «Год назад по этому адресу была зарегистривана АНО «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (дом милосердия)» по предоставлению социальных услуг без проживания престарелых и инвалидов. Таким образом, данный пансионат работал практически нелегально», – сказал он.

Ранее сообщалось, что пожилые постояльцы дома престарелых погибли при крупном пожаре в башкирском селе Ишбулдино Абзелиловского района, всего жертвами стали 11 человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС рассказали, что пансионат не был оборудован системами пожаротушения. Сгоревший в Башкирии дом престарелых оказался частным. Руководитель башкирского частного пансионата для пожилых задержана.