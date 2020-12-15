Сгоревший в Башкирии дом престарелых оказался частным

Министерство соцзащиты Башкирии не обладало информацией о сгоревшем частном доме престарелых, сообщила глава регионального министерства семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова.

«Дом престарелых был частный, у минсоцзащиты не было о нем сведений», – сказала РИА «Новости» министр.

Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил, что противопожарных проверок в сгоревшем доме престарелых не было, передает ТАСС.

«По имеющейся информации, никаких контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности, санитарных правил там не проводилось, так как данный дом престарелых, можно сказать, призрак, как социальный объект с массовым круглосуточным пребыванием людей он не зарегистрирован», – сказал он, добавив, что пансионат был рассчитан на 15 постояльцев с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что пожилые постояльцы дома престарелых погибли при крупном пожаре в башкирском селе Ишбулдино Абзелиловского района, всего жертвами стали 11 человек, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС рассказали, что пансионат не был оборудован системами пожаротушения.