Оппозиция Белоруссии объявила об открытии «народных посольств» за рубежом

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о начале работы за пределами республики «народных посольств».

«Уверен, что открытие народных посольств – это только первый шаг по пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами. Уверяю о готовности со стороны Народного антикризисного управления поддерживать эту инициативу и выражаю уверенность, что общими усилиями мы обязательно придем к нашей совместной цели – свободной и демократичной Беларуси», – передает РИА «Новости» слова Латушко в ходе онлайн-конференции в Zoom.

Напомним, в августе председатель СК Иван Носкевич заявил, что Главное следственное управление центрального аппарата СК Белоруссии приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату государственной власти.

Ранее генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что в Белоруссии возбудили уголовное дело по факту создания координационного совета оппозиции по статье о захвате государственной власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.