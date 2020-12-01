Минобороны объяснило принцип комплектования российско-турецкого центра в Карабахе

Москва и Анкара достигли соглашения о совместном центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября между министерством обороны России и министерством национальной обороны Турецкой республики, достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий. Центр будет размещен на территории Азербайджана. Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Представитель министерства добавил, что азербайджанской стороне был передан Лачинский район Карабаха. Российские миртворцы контролируют лачинский коридор шириной в пять километров.

«По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта», – указал Конашенков.

Напомним, главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах. Акар сообщил, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию, Турцию и Азербайджан гарантами мира в Карабахе.