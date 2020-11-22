Турция анонсировала работу своих военных в совместном с Россией центре по Карабаху

Турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течение года, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

«Наши военные будут работать в совместном с Россией центре (по Нагорному Карабаху) в течение одного года», – передает заявление турецкого военного ведомства РИА «Новости».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган запросил у парламента республики разрешение на отправку турецких военных в Азербайджан. Военный эксперт Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что «если турецкие военнослужащие начнут изображать из себя миротворцев вопреки достигнутому соглашению по Карабаху – реакция со стороны Москвы будет жесткой».

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что республика находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, как на поле, так и за столом переговоров. В МИД России подчеркивали, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Напомним, главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах.