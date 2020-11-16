В России оценили планы Эрдогана отправить военных в Азербайджан

«Если турецкие военнослужащие начнут изображать из себя миротворцев вопреки достигнутому соглашению по Карабаху – реакция со стороны Москвы будет жесткой», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал решение президента Турции запросить у парламента республики разрешение на отправку турецких военных в Азербайджан.

«В мирном соглашении касательно Нагорного Карабаха обозначена красная линия, за которую турецким военнослужащим нельзя переходить. Согласно данному соглашению, турки могут находиться только в координационном центре», – напомнил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Любое другое пребывание турецких военных на территории Азербайджана вполне легитимно. Баку не раз приглашал турок для проведения совместных учений: командно-штабных и общевойсковых. Потому если они прибудут на территорию Азербайджана именно с такой целью, то никакой реакции со стороны России и Армении не последует», – подчеркнул эксперт.

«Но если турецкие военнослужащие начнут изображать из себя миротворцев вопреки достигнутому соглашению по Карабаху – реакция со стороны Москвы будет жесткой. Варианты этой реакции могут быть разными, их определят президент России и министр обороны. Но в любом случае действия Эрдогана сейчас выглядят, как провокация», – заключил Леонков.

Напомним, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган запросил у парламента республики разрешение на отправку турецких военных в Азербайджан. Парламент Турции должен рассмотреть этот вопрос в ближайшие дни, передает агентство Anadolu.

В тексте документа упоминается заявление Москвы и Анкары по Нагорному Карабаху, а также требование официального Баку по формированию Совместного центра Турции и РФ с целью мониторинга режима прекращения огня.

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», – говорится в тексте документа.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться администрацией президента Турции. В соответствии со статьей 92 конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что республика находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, как на поле, так и за столом переговоров. В МИД России подчеркивали, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД