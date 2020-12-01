Судно снабжения для стройки «Северного потока – 2» вышло из Калининграда

Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое может быть использовано для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток – 2», покинуло Калининград и вышло в Балтийское море, свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

«Иван Сидоренко» должен дойти до места назначения в 14.00 местного времени. Более точный маршрут судна пока не указывается, передает ТАСС.

В настоящее время в Балтийском море у Куршской косы на рейде стоят судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое называлось возможным достройщиком газопровода, суда снабжения «Умка» и «Финвал», а также судно обеспечения «Балтийский исследователь».

Днем ранее судно снабжения «Иван Сидоренко» вышло из порта Светлый и переместилось в порт приписки – Калининград. В то же время судно-трубоукладчик «Академик Черский» 28 ноября встало на рейде в Калининградской области, неподалеку от Куршской косы.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.