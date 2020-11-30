Судно снабжения для подачи труб «Северному потоку – 2» пришло в Калининград

Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток – 2», вечером 29 ноября вышло из порта Светлый и переместилось в порт приписки – Калининград, свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

«Иван Сидоренко» прибыл в порт Светлый более двух месяцев назад и почти все это время простоял на якоре. В настоящее время судно пришвартовано в порту Калининграда, передает ТАСС.

Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский» 28 ноября встало на рейде в Калининградской области, неподалеку от Куршской косы. Экономист Константин Симонов в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснял, что «Академик Черский» покинул район строительства трубопровода «Северный поток – 2», так как закрылось окно возможностей для достройки газопровода, а на Балтике начался сезон штормов.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.