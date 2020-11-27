Эксперт объяснил возвращение в Россию способного достроить «Северный потока-2» судна

«Закрылось окно возможностей для достройки газопровода, на Балтике начался сезон штормов. Теперь надо ждать весны. Как раз будет время на решение юридических проблем», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Константин Симонов, комментируя уход судна «Академик Черский» из района строительства трубопровода «Северный поток – 2».

«Наше судно и ранее неоднократно курсировало из Калининграда в немецкий порт Мукран, его перемещения – это просто рабочие моменты. Вообще ожидать зимой начала работ по укладке труб для «Северного потока – 2» было бы странно, потому что «Академик Черский» ранее такие трубы вообще не клал, оборудование новое, и декабрь – не лучшее время для такой работы», – полагает завкафедрой «Прикладная политология» Финансового университета при правительстве, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

В четверг судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из германского порта Мукран после месяца стоянки и взяло курс на Калининград, куда должно прибыть в субботу. Российское судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения «Финвал» пока стоят на якорях у Мукрана.

Также в четверг норвежская компания DNV GL – крупнейшее в мире классификационное общество – объявила о прекращении проверки оборудования судов, используемого для прокладки «Северного потока – 2». В компании объяснили свое решение угрозами попасть под американские санкции, но уточнили, что не отказываются от сертификации самого газопровода.

В октябре Госдеп США расширил круг фирм, которым запрещено помогать строительству «Северного потока – 2». Под новые санкции попали и компании, предоставляющие различные услуги для судов, которые укладывают трубы для «потока». Запрещены также модернизация или установка оборудования на таких судах. Компаниям дали месяц на прекращение такой деятельности.

Симонов уверен, что возращение российского трубоукладчика в Калининград не связано с решением норвежской компании DNV GL выйти из проекта и выразил уверенность, что у той «есть запасные варианты».

Симонов пояснил, что новые американские санкции прямо «не запрещают достраивать газопровод», однако они призваны помешать включить потом «Северный поток». «Сертификация оборудования нужна будет потом для того, чтобы газопровод заработал. Хотя новые санкции еще не введены США, но сертификация оборудования принципиальна, чтобы газопровод уже был запущен», – пояснил собеседник.

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