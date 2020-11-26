«Академик Черский» вышел из порта Мукран в Калининград

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из германского порта Мукран после месяца стоянки и взяло курс на Калининград, следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

По данным портала, «Академик Черский» вышел из порта Мукран в четверг вечером. В Калининград судно должно прибыть 28 ноября. Российское судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения «Финвал», по данным портала, стоят на якорях у порта Мукран, передает ТАСС.

В конце октября «Академик Черский», «Умка» и «Финвал» отошли от берегов Калининградской области и направились в порт Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока – 2». В течение последнего месяца три судна находились в порту Мукран.

Напомним, в четверг норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) в свете угрозы американских санкций объявила о прекращении предоставления услуг по инспектированию оборудования судов, используемого для прокладки «Северного потока – 2». При этом в компании уточнили, что не отказываются от сертификации самого газопровода.

21 июля Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включив в документ расширенные санкции против «Северного потока – 2». В Госдепартаменте США уведомили, что американские санкции распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. 6 ноября правительство Германии в ходе встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента Соединенных Штатов и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода. В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку газопровода.