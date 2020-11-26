Сертификатор «Северного потока – 2» отказался от участия в проекте

Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) – сертификатор «Северного потока – 2» – объявила об остановке участия в проекте из-за угрозы американских санкций.

«Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В соответствии с этим мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект «Северный поток – 2», подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», – заявил представитель норвежской компании, передает РИА «Новости».

Как пояснила DNV GL, ее работа по проекту «Северный поток – 2» заключалась в рассмотрении документации и проверке строительных работ на предмет соответствия стандартам. Эта деятельность включала мониторинг тестирования и подготовки оборудования, используемого на судах во время прокладки газопровода. Компания также должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства.

При этом недостроенный участок газопровода находится в водах Дании, и согласно правилам местного регулятора – Датского энергетического агентства (DEA), компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG вправе нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что газопровод соответствует действующему законодательству страны.

В Nord Stream 2 AG от комментариев отказались.

Правительство Германии во время состоявшейся 6 ноября встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента и Министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило свою принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.