«Академик Черский» направился в сторону недостроенного участка «Северного потока – 2»

Трубоукладчик «Академик Черский» после нескольких недель стоянки около Калининграда в воскресенье вечером направился на северо-запад, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

В воскресенье вечером «Черский» начал движение на северо-запад – в этом же направлении находится датский остров Борнхольм, около которого располагается недостроенный участок «Северного потока – 2». При этом пункт назначения трубоукладчика не указан. По данным Vesselfinder, текущий статус судна – «выполнение работ», передает РИА «Новости».

Напомним, «Академик Черский» после нескольких месяцев стоянки в порту Мукран – логистической базе «Северного потока 2» – прибыл в Калининград 7 октября. Трубоукладчик встал на якорь недалеко от российского порта напротив Куршской косы, где около него проводило работы судно снабжения «Финвал». Сообщалось, что «Академик Черский» и несколько специальных судов начали тренировки на шельфе Балтийского моря для будущего ведения подводных работ на «Северном потоке – 2».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».