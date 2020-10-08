Трубоукладчик «Северного потока – 2» остановился возле Куршской косы

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», который считается возможным вариантом для достройки газопровода «Северный поток – 2», замедлил ход на пути в порт Калининграда и остановился напротив Куршской косы.

1 сентября судно покинуло немецкий порт Мукран, где располагаются трубы для строительства трубопровода. В этом порту судно находилось с мая.

В соответствии с маршрутом, «Академик Черский» 7 октября должен был зайти в порт Калининграда, однако в этот день судно остановилось у берегов Калининградской области. Нынешний статус – ограниченная маневренность, передает ТАСС со ссылкой на портал Marine Traffic.

В августе американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Мукран в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2». В Германии угрозы Вашингтона сочли чудовищным шагом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».

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