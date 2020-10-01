«Академик Черский» покинул логистический центр «Северного потока – 2»

Трубоукладчик «Академик Черский» после нескольких месяцев стоянки вышел из немецкого порта Мукран – логистической базы «Северного потока – 2», свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов.

За несколько часов судно отошло на незначительное расстояние от Мукрана, движение прекратилось, передает РИА «Новости».

Портал Marine Traffic сообщает, что точкой прибытия судна вновь значится Мукран.

Как указывает портал Myshiptracking, обратное прибытие в порт запланировано на 8 мая 2021 года.

17 сентября в Мукран прибыло судно снабжения «Иван Сидоренко», которое собираются использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток – 2».

Американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Мукран в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

В Германии угрозы Вашингтона сочли чудовищным шагом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».

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