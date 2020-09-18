В Германии ответили на угрозы США немецкому порту

Угрозы Вашингтона в адрес немецкого порта Мукран, в котором занимаются прокладкой труб для «Северного потока – 2», чудовищны, заявила премьер земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Шлезвиг.

«То, что США (...) угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, хотя они не совершили ничего незаконного – они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, что эти угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году 30-летию объединения Германии, это чудовищно», – цитирует Шлезвиг РИА «Новости».

Напомним, американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Мукран в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

В начале сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» будет достроен несмотря на угрозы введения санкций со стороны США.

Также она выступила против экстерриториальных санкций США. МИД Германии назвал экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальные санкции США для продолжения строительства «Северного потока – 2».

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