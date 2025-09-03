Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.3 комментария
Китай призвал США к уважительным и взаимовыгодным отношениям
Посольство Китая в США выступило за сотрудничество на равных условиях
Пекин выразил надежду на сотрудничество с Вашингтоном на основе взаимопонимания и уважения, подчеркнув важность торговых консультаций для положительных результатов.
Китай призвал США выстраивать отношения на принципах уважения и взаимной выгоды, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что позиция Пекина в этом вопросе остается последовательной. «Хочу подчеркнуть, что суть экономических и торговых отношений Китая и США – взаимная выгода», – подчеркнул дипломат.
Он отметил надежду на развитие сотрудничества между странами на основе взаимопонимания, достигнутого двумя президентами по итогам телефонного разговора. Представитель посольства подчеркнул важность правильного использования механизма торговых консультаций и необходимости добиваться положительных результатов на условиях равенства и уважения.
Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Китай больше заинтересован в развитии отношений. Он также обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против США, однако российские власти отвергли такие обвинения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине прошел масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, на котором были представлены новые образцы вооружения Китая и присутствовали более 20 лидеров стран.
Кремль подчеркнул, что взаимодействие России с Китаем и КНДР носит конструктивный характер и не направлено против Соединенных Штатов. Президент Дональд Трамп обвинил Москву, Пекин и Пхеньян в «заговоре» против США, что, по мнению политолога Станислава Ткаченко, свидетельствует о потере Вашингтоном влияния в Евразии и отсутствии у него вариантов изменить ситуацию на Украине.