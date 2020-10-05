Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Калининград

Трубоукладчик «Академик Черский» с системой динамического позиционирования направился в Калининград, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Трубоукладчик снова пришел в движение и взял курс на Калининград, куда он должен прийти 7 октября, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что трубоукладчик «Академик Черский» после нескольких месяцев стоянки вышел из немецкого порта Мукран – логистической базы «Северного потока – 2.

17 сентября в Мукран прибыло судно снабжения «Иван Сидоренко», которое собираются использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток – 2».

Американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Мукран в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

В Германии угрозы Вашингтона сочли чудовищным шагом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД