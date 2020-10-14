Суда снабжения появились рядом с трубоукладчиком «Академик Черский»

Нескольких вспомогательных судов появились вблизи трубоукладчика «Академик Черский», который считается возможным достройщиком газопровода «Северный поток – 2», следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

Сам «Академик Черский» в настоящее время находится в Балтийском море у берегов Калининградской области. 1 октября он вышел из германского порта Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока – 2». Нынешний статус «Черского» – ограниченная маневренность, передает ТАСС.

Ранее туда же прибыло судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода. Во вторник оно также маневрировало под Калининградом, и в настоящее время стоит на якоре в порту Светлый.

Кроме того, вблизи «Черского» появилось российское судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега. В непосредственной близости от «Черского» находится и российское судно многоцелевого назначения «Финвал», которое также вышло из порта Мукран. Другое судно снабжения – «Балтийский исследователь» – также ходит под российским флагом и находится вблизи трубоукладчика в режиме ограниченной маневренности.

В августе американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Мукран в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2». В Германии угрозы Вашингтона сочли чудовищным шагом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».