Судно для подачи труб «Северного потока – 2» направилось в Балтийское море

Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток – 2», направилось в Балтийское море, следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

В сентябре «Иван Сидоренко» прибыл в немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока – 2», и вернулся обратно в российский порт. Теперь судно вышло из порта Светлый под Калининградом. Новый пункт назначения «Ивана Сидоренко» не указывается, передает ТАСС.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое называлось возможным достройщиком газопровода, также в настоящее время также находится в Балтийском море у берегов Калининградской области.

В августе американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Мукран в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2». В Германии угрозы Вашингтона сочли чудовищным шагом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».