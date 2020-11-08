Турция рассказала об ожиданиях от сотрудничества с новой администрацией США

Анкара готова к сотрудничеству с новой администрацией Соединенных Штатов, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

«В США прошел очень интересный избирательный процесс, но, с точки зрения Турции, ничего не меняется. Каналы связи будут работать одинаково. Конечно, это будет переходный процесс», – передает его слова ТАСС.

Вице-президент выразил надежду на то, что новый президент откажется от «сотрудничества с террористическими организациями и односторонних подходов» в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье. По словам Октая, в 2016 году в Турции была попытка переворота, и «тот, кто это сделал, сейчас находится в Америке».

«Нет ничего более естественного, чем просить его экстрадиции, и мы усилим наше давление [в этом направлении]. Мы надеемся, что Америка перестанет сотрудничать с террористическими организациями и отдаст предпочтение работе с государствами», – заявил вице-президент.

Октай добавил, что это касается Сирии, Ирака, Ливии, Восточного Средиземноморья, ситуации между Азербайджаном и Арменией, Кипра, турецко-греческих отношений. «Все это касается нас напрямую, и отношение новой администрации, конечно, повлияет на нас. Мы за этим очень пристально наблюдаем и ожидаем, что они будут держаться подальше от односторонних подходов», – сказал он.

Анкара не раз выступала против сотрудничества Вашингтона с курдскими отрядами «Сил народной самообороны» (СНС), так как считает их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). США признают РПК террористической организацией, однако настаивают на том, что именно совместная с СНС работа позволила вести успешную борьбу с террористической организацией «Исламское государство*» (запрещена в России).

Ранее председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу поздравил Джозефа Байдена «с избранием в качестве 46-го президента США».

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.