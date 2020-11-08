Оппозиция Турции поздравила Байдена «с избранием президентом США»

Председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу поздравил Джозефа Байдена «с избранием в качестве 46-го президента США».

«Я бы хотел поздравить Джо Байдена с избранием в качестве 46-го президента Соединенных Штатов, а также Камалу Харрис с избранием в качестве вице-президента. Рассчитываю на усиление турецко-американских отношений и нашего стратегического альянса», – приводит слова лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции ТАСС.

Кылычдароглу стал первым видным турецким политиком, поздравившим Байдена с победой на выборах президента США. Никто из правительства Турции до сих пор не выразил поздравления кандидату от Демократической партии.

Ранее Байден в ходе выступления в Уилмингтоне в штате Делавэр объявил в эфире американских каналов о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Накануне с победой на президентских выборах Байдена поздравили канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон. С поздравлениями к Байдену поспешил и президент Украины Владимир Зеленский. А генсек НАТО Йенс Столтенберг в поздравлении призвал Байдена вместе противостоять России.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

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