Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил кандидата от Демократической партии на пост президента США Джозефа Байдена.

«Поздравляю Джо Байдена и [кандидата в вице-премьеры] Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче», – заявил Зеленский в своем Twitter.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и сам Байден считают себя победителями на выборах. Действующий президент также отказывается признавать, что он проиграл, но большинство мировых лидеров уже адресовали свои поздравления Байдену. Также с победой Байдена поздравил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.