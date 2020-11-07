Столтенберг призвал Байдена вместе противостоять России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах, и призвал его совместно противостоять России и Китаю.

«Тепло приветствую избрание Джо Байдена следующим президентом США. Я знаю господина Байдена как сильного союзника НАТО и трансатлантических отношений», – говорится в заявлении Столтенберга, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

Он добавил, что в «непредсказуемом мире» как никогда важно лидерство США, Столтенберг отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Байденом и кандидатом в вице-президенты страны Камалой Харрис.

«Сильная НАТО хороша как для Северной Америки, так и для Европы. Вместе союзники по НАТО – это почти 1 млрд человек, половина мировой экономической мощи, половина мировой военной мощи. Нам нужна эта коллективная сила, чтобы противостоять многочисленным вызовам, включая все более агрессивную Россию, международный терроризм, кибер- и ракетные угрозы, а также изменение глобального баланса сил с подъемом Китая», – подчеркнул Столтенберг.

В субботу Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и сам Байден считают себя победителями на выборах. Действующий президент также отказывается признавать, что он проиграл, но большинство мировых лидеров уже адресовали свои поздравления Байдену.