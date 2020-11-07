Британские букмекеры уверились в победе Байдена

Шансы кандидата от демократов Джозефа Байдена на победу на президентских выборах в США составляют 94-97%, считают в букмекерских компаниях Великобритании.

Такие компании, как SkyBet и PaddyPower принимают ставки на Байдена с коэффициентом 1,04 и 1,03 соответственно, оценивая шансы демократа в 96-97%, передает ТАСС.

William Hill дает на Байдена коэффициент 1,06, тогда как до выборов он был равен 1,4. Таким образом, компания оценивает вероятность его победы в 94%. Тем временем ставки на действующего президента Дональда Трампа принимаются с коэффициентами от 9 до 13, то есть шансы на успех республиканца составляют около 9%. При этом перед выборами на Трампа можно было поставить с коэффициентами от 2,5 до 2,9 (35-40%).

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».