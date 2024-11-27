Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».16 комментариев
Суд продлил арест обвиняемому в теракте в Дербенте
Басманный суд Москвы продлил арест Магомеду Кагирову до февраля 2025 года
Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест Магомеду Кагирову, обвиняемому в причастности к теракту 23 июня в Дербенте, что повлекло за собой гибель 22 человек.
Как сообщает ТАСС, Басманный районный суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей Магомеда Кагирова до 23 февраля 2025 года. Кагиров обвиняется в теракте 23 июня в Дербенте по статье 205 УК РФ, пункт «б» части 3 (террористический акт, повлекший смерть человека).
В материалах судебного дела указано, что ранее Кагиров был судим за насильственное преступление против представителей власти. Следствие и суд считают, что на свободе он может скрыться и продолжить преступную деятельность. Причастность Кагирова подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, а также результатами оперативно-разыскной деятельности.
Сам Кагиров обжаловал решение суда о продлении ареста. В суде также отмечено, что его этапировали из Махачкалы в Москву для проведения дальнейших следственных действий и рассмотрения дела.
Теракты в Дербенте и Махачкале 23 июня привели к гибели 22 человек, из которых 16 полицейских, сотрудники ЧОП и священник. Боевики напали на православные храмы и синагоги. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая теракт и незаконное приобретение оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, трое обвиняемых в подготовке терактов в Дагестане в июне 2023 года были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, и среди них значатся Магомед Магомедов, Халид Магомедов и Заур Магомедов. Боевики, устроившие теракты в Дербенте и Махачкале, смогли выйти из поля зрения правоохранительных структур с помощью родственных связей, как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он также объяснил большое число жертв среди правоохранителей тем, что нападение было неожиданным и варварским, а большинство погибших были сотрудниками нарядов ДПС и ППС, первыми встретившими боевиков.