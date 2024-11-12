Фигурантов дела о терактах в Дагестане внесли в реестр экстремистов

Трое обвиняемых в подготовке терактов в Дагестане внесены в список Росфинмониторинга

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в список включены Магомед Магомедов, Халид Магомедов и Заур Магомедов. Они были арестованы в июле по обвинению в подготовке терактов в Дагестане. Советский районный суд Махачкалы предъявил им обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая подготовку теракта и незаконное обращение с оружием.



Согласно информации Верховного суда Дагестана, указанная группа планировала совершить взрывы и поджоги, представляющие угрозу для жизни людей и имущества, а также направленные на дестабилизацию обстановки в регионе и в целом в России.

Кроме того, в реестр Росфинмониторинга включен Осман Омаров, сын бывшего главы Сергокалинского района, который был ликвидирован в ходе спецоперации 23 июня. Омаров принимал участие в нападении на религиозные объекты в Дагестане.

23 июня террористы атаковали православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале. В результате нападений погибли и пострадали как представители правоохранительных органов, так и гражданские лица. По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе операции были нейтрализованы пятеро боевиков. Возбуждено уголовное дело по факту теракта и других связанных преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате нападения боевиков на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских. Число погибших в результате нападения боевиков в Дагестане 23 июня выросло до 22, среди жертв 17 полицейских.

Российский еврейский конгресс сообщил, что нападения на синагоги произошли как в Дербенте, так и в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил большое число жертв среди правоохранителей тем, что нападение было скрытным и варварским, и большинство погибших первыми встретили боевиков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил посмертно наградить убитого в Дербенте протоиерея Николая Котельникова орденом Святого великого князя Александра Невского I степени.