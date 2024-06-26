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Погибшего в Дербенте священника предложили наградить орденом князя Александра Невского
Патриарх Кирилл предложил наградить посмертно священника из Дербента орденом князя Александра Невского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил посмертно наградить убитого в Дербенте протоиерея Николая Котельникова конфессиональным орденом Святого благоверного великого князя Александра Невского I степени, сообщила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).
В сообщении говорится, что на заседании Высшего церковного совета РПЦ, Патриарх Кирилл почтил память убиенного в Дербенте протоиерея Николая Котельникова и предложил наградить его орденом благоверного князя Александра Невского I степени посмертно, передает ТАСС.
По его мнению, данное убийство говорит не только о нравственном и духовном упадке среды, где воспитался убийца, но и о «той части общества, которая, к сожалению, не оказывает должного сопротивления возникновению таких террористических настроений, несущих опасность не только лично кому-то, но вообще всей нашей стране и всему нашему народу».
Настоятель храма Феодора Стратилата в городе Старый Оскол Белгородской области священник Николай Дубинин рассказал, что лично был знаком с Котельниковым и жил при его храме, когда приезжал в Дагестан. Он поделился своими воспоминаниями о нем, отметив, что протоиерей служил в храме Дербента более 40 лет, «отдавал себя людям без остатка», часто общался с ними после службы, и оказывал помощь.
Кроме того, свечница церкви Татьяна Терехова отметила, что погибший сторож Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале Вавилин до последнего патрона отстреливался от боевиков.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте протоиерея Николая Котельникова «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».
Накануне стало известно, что убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте террористы заранее планировали, атака готовилась месяц.