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    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    0 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Битва дронов подстегивает современную военную мысль

    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    10 комментариев
    25 июня 2024, 21:46 • Новости дня

    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских

    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

    Стражи порядка награждены «за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки», следует из указа, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте протоиерея Николая Котельникова «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».

    С той же формулировкой медалью «За отвагу» награжден погибший охранник церкви в Махачкале Михаил Вавилин.

    Напомним, в воскресенье в Дагестане произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.

    24 июня 2024, 11:25 • Новости дня
    Установлены личности напавших на Дербент и Махачкалу боевиков

    СК: Установлены личности напавших на Дербент и Махачкалу боевиков

    Установлены личности напавших на Дербент и Махачкалу боевиков
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы установили участников организованной группы, совершивших вооруженные нападения на религиозные здания, расположенные в Махачкале и Дербенте, а также на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете.

    В Следственном комитете заявили, что были ликвидированы пятеро причастных к нападению, личности всех установлены, также устанавливаются все причастные к совершению противоправных действий, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    По фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале были возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», а также «Хищение огнестрельного оружия».

    Ранее сообщалось, что в результате нападения боевиков в Дербенте и Махачкале погибли 19 человек.

    Напомним, боевики совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Национальный антитеррористический комитет сообщил о пяти нейтрализованных террористах. Глава республики Сергей Меликов заявил, что ликвидированы шесть боевиков. 66-летнему протоиерею Николаю Котельникову напавшие боевики перерезали горло прямо в стенах храма.

    Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении.

    Коментарии (7)
    24 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Среди боевиков в Дагестане оказался экс-глава отделения «Справедливой России»

    Tекст: Вера Басилая

    Ликвидированный в Дагестане боевик Али Закаригаев был председателем отделения партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности, сообщила руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Зурида Валеева.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что Закаригаев ликвидирован во время контртеррористической операции в Дагестане, позднее стало известно, что 2021 году он покинул пост председателя Совета отделения в Сергокалинском районе и стал рядовым членом партии, после теракта его исключили.

    В правоохранительных органах агентству заявили, что Закаригаев был племянником главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения.

    Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан.

    В СК сообщили, что в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских.

    Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане.

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    24 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Эксперт: У ваххабитов есть деньги, но они хотят получить власть

    Религиовед Силантьев назвал причины активизации ваххабитов

    Эксперт: У ваххабитов есть деньги, но они хотят получить власть
    @ РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ваххабиты – это, как правило, состоятельные люди, у которых есть деньги, но нет власти. И через организацию терактов и тактику «мелких уколов» они пытаются ее получить, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев. Ранее стало известно о том, что большинство ликвидированных в Дагестане террористов оказались близкими родственниками местных чиновников и партийных деятелей.

    «Мифология, согласно которой в разбойники идут только обездоленные люди, тянется еще с советских времен. Сюда же относится ошибочное убеждение о том, что виной расцвета таких течений, как ваххабизм, являются коррупция и социальная несправедливость», – пояснил Роман Силантьев, зампред экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ.

    По его словам, активные сторонники ваххабизма – это, как правило, «более образованные и состоятельные люди, нежели традиционалисты». «Усама Бен Ладен был миллиардером. Олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев, бывший мэр Махачкалы Саид Амиров и многие другие преступники – далеко не нищие люди», – перечислил он.

    «Ваххабиты – это люди, у которых есть деньги, но им нужна власть. Они ее не захватили, но очень хотят это сделать, причем не только в регионах России, но и во всем мире. А сила их заключается в том, что они, как правило, не зависят от зарубежных донат-центров и финансовых вливаний. Наоборот, они сами переводят туда деньги», – отметил спикер.

    По оценкам эксперта, примерно 10% мусульман Дагестана являются сторонниками радикальных течений. «Позиции ваххабизма очень сильны в Сергокалинском, Кизлярском, Цумадинском районах. Раньше там даже был свой маркер ваххабизма: ставят елку на Новый год или нет. Я лично присутствовал на одном из совещаний Антитеррористической комиссии, и у кого из глав районов на площади не было елки – тот должен был положить на стол заявление об увольнении. А сейчас маркером является сбор денег в поддержку бойцов СВО», – вспомнил он.

    Еще одна сложность заключается в том, что ваххабиты в Дагестане опираются на некоторых местных депутатов. «У ваххабитов много идейных членов, готовых участвовать в бойнях, подобных вчерашней. Это тактика мелких уколов, с помощью которой они зондируют обстановку, ищут уязвимости в системе безопасности, а также расшатывают общественно-политическую обстановку в республике и в целом в России», – детализировал аналитик.

    «Зачином для вчерашнего нападения был в том числе и погром в аэропорту. После этого немало дагестанских общественных и политических деятелей ходатайствовали за погромщиков. Призывали понять и простить. А погромщики почувствовали безнаказанность. Я, кстати, совершенно не удивлюсь, если вчерашние террористы были среди тех погромщиков. Это обязательно надо проверить правоохранителям», – подчеркнул собеседник.

    Эксперт также напомнил, что многие ваххабиты сейчас живут в Киеве и Стамбуле, откуда «идейно подогревают» и «мутят» мусульман. «Ваххабиты сейчас вообще резко активизировались. У нас были бои с ними в Ингушетии, еще одна банда убила пятерых полицейских в Карачаево-Черкессии, потом был бунт в Ростове. Четыре-пять лет назад в этом плане было значительно спокойнее. А сейчас все они, вероятно, получили команду переходить в наступление», – добавил Силантьев, призвав повысить уровень безопасности в мирных районах республики.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан, уволен со своего поста и исключен из «Единой России».

    Позже стало известно о том, что один из участников теракта до 2021 года возглавлял местное отделение «Справедливой России – За правду», но был исключен из партии. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Еще одним из ликвидированных в Дербенте террористов оказался боец ММА, который является двоюродным племянником бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

    Всего при нападениях погибло 20 и пострадало еще 46 человек. Сенатор Андрей Климов заявил, что атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что России необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы.

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    24 июня 2024, 13:01 • Новости дня
    Опубликованы имена погибших дагестанских полицейских
    Опубликованы имена погибших дагестанских полицейских
    @ Национальный антитеррористический комитет/AP

    Tекст: Вера Басилая

    МВД опубликовало имена 15 полицейских, погибших при отражении атаки вооруженных боевиков в Дербенте и Махачкале, а также выразило соболезнования родным и близким погибших.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что среди погибших начальник ОМВД по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, полицейский СР ОБ ППСП ОМВД по Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев, дознаватель ОД ОМВД по Дербенту младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков.

    При отражении атаки террористов также погиб специалист ВОГ МВД в РД (УМВД по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев.

    Ранее в Следственном комитете сообщили, что в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских.

    Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане.

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    24 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек

    СК: В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек

    В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских, сообщили в Следственном комитете.

    По фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале были возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», а также «Хищение огнестрельного оружия», следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    Боевики совершили вооруженные нападения на религиозные здания, расположенные в Махачкале и Дербенте, обстреляли сотрудников правоохранительных органов. В результате теракта погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник.

    Напомним, боевики совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Национальный антитеррористический комитет сообщил о пяти нейтрализованных террористах. Глава республики Сергей Меликов заявил, что ликвидированы шесть боевиков. 66-летнему протоиерею Николаю Котельникову напавшие боевики перерезали горло прямо в стенах храма.

    Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении.

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    23 июня 2024, 14:07 • Новости дня
    Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и у страны это получается, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

    Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. «От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают – очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается», – отметил российский лидер, комментируя важность стабильной экономики Минобороны, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса за время проведения СВО на Украине значительно нарастили объемы производства вооружений и выполняют гособоронзаказ в срок, а иногда даже с опережением графика.

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    23 июня 2024, 09:45 • Новости дня
    Кремль спросили о летнем отдыхе Путина

    Песков: Пока неясно, будет ли у Путина летний отпуск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пока неизвестно, отправится ли президент России Владимир Путин в летний отпуск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли отпуск президента летом, это пока неизвестно, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин пошутил про свою работоспособность, заявив, что «не напрягается», однако поделился с жителями Анадыря «секретом»: нужно любить дело, которым занимаешься.

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    23 июня 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин: От армии зависит будущее России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие на фронте выполняют задачи, от которых зависит будущее страны. Однако все запланированное будет исполнено, выразил уверенность президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

    «От вооруженных сил сегодня очень многое зависит – имею в виду будущее нашей страны. Может быть, ключевые вещи решаются сейчас вами и вашими товарищами на фронте», – передает ТАСС Путина со ссылкой на фрагмент видеозаписи, которую приводит в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    «Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали – все будет исполнено», – подчеркнул глава государства.

    Ранее президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявлял, что Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и у страны это получается.

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    24 июня 2024, 12:39 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии осуждений от Запада атаки на Крым и Дагестан

    Песков: Россия не получила от недружественных стран ни соболезнований, ни осуждения атак

    Кремль заявил об отсутствии осуждений от Запада атаки на Крым и Дагестан
    @ Низами Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не услышала со стороны недружественных стран ни соболезнований в связи с атаками в Крыму и Дагестане, ни слов осуждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, никаких телеграмм от недружественных стран получено не было, как и слов осуждения терактов, передает ТАСС.

    Ранее в офисе генсека ООН в связи с атакой на Севастополь ограничились констатацией того, что «необходимо избегать жертв среди гражданского населения».

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США демонстративно поддерживают преступления киевского режима и удары по мирному населению, Вашингтон не уйдет от ответственности.

    В Минобороны России сообщили, что США несут прямую ответственность за ракетный удар по жилым кварталам Севастополя, в результате которого погибли и пострадали мирные жители.

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    24 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции Путина на атаки в Крыму и Дагестане

    Песков: Путин соболезнует пострадавшим в результате атаки ВСУ на Крым и нападения в Дагестане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует пострадавшим и потерявшим близких в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь и вооруженного нападения преступников в Дагестане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России глубоко скорбит и соболезнует всем потерявшим родных и близких в Крыму и Дагестане. Он добавил, что Путин в настоящее время не планирует выступать со специальным обращением к нации в связи с произошедшими трагедиями, передает ТАСС.

    Песков также добавил, что выводы о возможной связи атаки на Крым и терактов в Дагестане делать не следует до окончания следствия.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

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    24 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    МИД Турции: Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Турции Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Астане, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Он отметил, что в ближайшее время может состояться встреча двух лидеров в Астане, передает ТАСС.

    Напомним, саммит ШОС состоится 3-4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане.

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    24 июня 2024, 09:54 • Новости дня
    Путин отправил благодарственное письмо руководству Вьетнама

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры России и Вьетнама были результативными, Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщил президент России Владимир Путин в письме руководству Вьетнама.

    «Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из благодарственного письма Путина президенту Вьетнама То Ламу и генсеку ЦК компартии республики Нгуен Фу Чонгу.

    Президент подчеркнул, что рассчитывает на продолжение активной совместной работы России и Вьетнама по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

    Напомним, Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    24 июня 2024, 10:20 • Новости дня
    В Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по пляжу

    Развожаев: В Севастополе после атаки ВСУ введен режим ЧС

    Tекст: Вера Басилая

    Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Севастополе из-за произошедшей атаки ВСУ , следует из указа губернатора города Михаила Развожаева.

    «Признать обстановку, сложившуюся в городе Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера»,  – следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства.

    По словам заммэра города Анастасии Раковой, помощь пострадавшим при атаке ВСУ на пляж Севастополя, оказывают лучшие московские реаниматологи, анестезиологи, хирурги, травматологи, они также доставили в город необходимые медикаменты и расходные материалы, передает ТАСС.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них  82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

    Коментарии (2)
    24 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились об усилении борьбы с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров выразили готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

    Токаев в беседе с Путиным выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Главы государств также обсудили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Токаев осудил удар по Севастополю, а Путин выразил благодарность за слова поддержки.

    Напомним, в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских. При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

    Коментарии (3)
    24 июня 2024, 09:30 • Новости дня
    Путин отправил Ким Чен Ыну телеграмму с благодарностью

    Путин: Визит в КНДР вывел отношения Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный визит в КНДР имел особое значение и вывел отношения между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент России Владимир Путин.

    «Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из телеграммы Путина главе КНДР Ким Чен Ыну, опубликованной на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные в ходе визита президента России и российской делегации в Корейскую Народно-Демократическую  Республику.

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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