Меликов объяснил гибель полицейских в результате нападения боевиков в Дагестане

Tекст: Антон Антонов

Меликов раскритиковал «псевдоэкспертов, которые не держали в руках автомата, никогда не были допущены к коллективным или иным расчетам», но рассуждают о «соотношении потерь», передает РИА «Новости».

Глава республики пояснил, что «нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское». Кроме того, силовики, «образно говоря, встали в ряд», чтобы перекрыть путь боевикам. Большинство погибших – сотрудники нарядов ДПС и ППС, первыми встретившие боевиков.

Меликов выразил уверенность, что террористы «заранее изучили места, порядок, характер несения службы». При этом один из нарядов подвергся нападению, когда «осуществлял досмотр транспорта», закрыв собой «того, чью машину досматривал».

Напомним, в результате нападения боевиков в Дагестане погибли 22 человека. 21 человек был убит террористами непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений.