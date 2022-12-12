Американский «морской котик» раскаялся в смене пола Отставной спецназовец ВМС США Бек раскаялся в смене пола и призвал американцев «проснуться» 12 декабря 2022, 06:57 Текст: Антон Антонов

Отставной «морской котик» из США Крис Бек заявил, что смена пола «разрушила его жизнь», он призвал американцев «проснуться». Бек прослужил в ВМС США 20 лет. 13 раз был командирован, получил множество наград, включая «Бронзовую звезду» и «Пурпурное сердце». Он стал известен в 2013 году, когда в интервью CNN рассказал о смене пола на женский. Сейчас Бек заявляет, что события последних десяти лет «разрушили его жизнь». Бек подчеркивает, что не является жертвой, поскольку сам принимал решения. «Я сделал это сам, но мне помогли», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на New York Post. Как отметил Бек, он принимает «всю ответственность» за то, что «пошел на CNN и прочее», поэтому и «пытается это исправить». Он считает, что прежде «был очень наивен, был в очень плохом положении» и что им «воспользовались». «Меня пропагандировали. Меня использовали люди, которые обладали знаниями, далеко превосходящими мои. Они знали, что делают, а я – нет», – сказал Бек. Он посетовал, что в США «строятся тысячи гендерных клиник», где «на следующий день» после визита пациенты уже могут принимать гормоны для смены пола. В связи с этим Бек «пытается сказать Америке, чтобы она проснулась». Напомним, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер выступил в поддержку службы трансгендеров в армии США. Осенью майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – обвинили в сговоре с целью передачи России конфиденциальных медицинских данных военных и чиновников США. Французский генерал призвал Киев бомбить парад 9 мая в Москве 11 декабря 2022, 14:23

Фото: Institut français des relations

internationales/YouTube

Текст: Ольга Иванова

Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф считает, что Киев может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала LCI. Яковлефф заявил, что Украина может наносить гораздо более символические атаки, например, на «большой парад в Москве – это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», передает РИА «Новости». Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву. Мобилизованные рассказали о столкновении с иностранными наемниками на фронте в Донбассе 11 декабря 2022, 09:55

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Призванные в рамках частичной мобилизации рассказали, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками. Один из бойцов, ставший очевидцем события, рассказал РИА «Новости», что они сидели в окопах, занимали оборону, когда заметили тени. Тогда российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы, чтобы распознать, какое это подразделение. «В ответ нам крикнули: «Русские, сдавайся!» Мы открыли по ним огонь», – рассказал боец. По словам военнослужащего, бойцы, призывавшие их сдаться, говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом. В ответ, сказал боец, «послали их». «Русские не сдаются», – сказал он. Ранее в МИД России сообщали, что число западных инструкторов и наемников на Украине растет. Новости СМИ2 Украинские власти объявили «добровольную эвакуацию» населения из Купянска 11 декабря 2022, 19:22 Текст: Ольга Иванова

Россия нарастила группировку войск возле Купянска, в связи с этим из города объявлена «добровольная эвакуация», заявил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха. По его словам, российская группировка войск возле Купянска увеличивается на протяжении последних недель, но особой угрозы пока не представляет, сообщает «Страна.ua». «Усилились обстрелы и Купянской общины. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация», – заявил Семенуха в эфире телемарафона на местном ТВ. Ранее в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. С новогодней елки в центре Твери сняли гирлянду с «врагами России» 11 декабря 2022, 13:57

Фото: кадр из видео

С новогодней елки в Центральном районе Твери в течение получаса сняли гирлянду с «врагами России», на которой неизвестные поместили фотографии президентов Украины, США и Франции, а также Пугачевой и Вайкуле. Власти Твери сообщили, что гирлянду сняли с елки, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее в Сети появились фотографии гирлянды с «врагами России» на елке в центре Твери. Она представляла собой ленту с бумажными человечками, на лица которых были приклеены фотографии президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, а также артистов: Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Максима Галкина (признан иноагентом) и других.



По сообщению пресс-службы, это была елка в Центральном районе города, гирлянду заметили и сняли в течение получаса силами администрации района, сообщает РБК. Новости СМИ2 В ЕС образовалась коалиция из 12 стран за снижение потолка цен на газ Bloomberg: Коалиция из 12 стран – членов ЕС выступила за снижение потолка цен на газ 11 декабря 2022, 12:42 Текст: Антон Никитин

Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ, пишут западные СМИ. По информации источников Bloomberg, с инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Они пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС, передает RT. Согласно плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро на протяжении не менее десяти дней, пишет «Коммерсант». Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предлагала снизить предельную цену до 220 евро, а разницу – до 35 евро. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству о неприемлемости таких лимитов и потребовала значительно снизить их. По словам одного из европейских дипломатов, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены. В Кремле ранее подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы. СМИ: Шоумена Барецкого избили и обокрали у клуба в Петербурге 78.ru: Шоумена Станислава Барецкого избили и обокрали у клуба на Московском проспекте в Петербурге 11 декабря 2022, 13:29

Фото: Игорь Иванко/ Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

Шоумена Станислава Барецкого избили и обокрали у клуба на Московском проспекте, сообщил источник в правоохранительных органах. Как сообщает 78.ru, по словам пострадавшего, неизвестный у клуба на Московском проспекте напал на него около 6 часов утра, похитив телефон и 120 тыс. рублей. Прибывшие на место врачи диагностировали у шоумена закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы лица. Барецкого отпустили в удовлетворительном состоянии. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее Вадим Горжанкин, PR-директор петербургского шоумена Стаса Барецкого, сообщил, что тот подрался в магазине «ВкусВилл» с мужчиной в платье. Новости СМИ2 Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России 11 декабря 2022, 11:42

Фото: OLIVIER HOSLET/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Боррель в интервью изданиям группы Funke призвал Анкару изменить торговую политику и соблюдать западные санкции в отношении России. По его словам, нынешняя политика Турции «всё чаще служит поводом для беспокойства». Глава европейской дипломатии напомнил, что Европейский союз и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, в том числе товаров двойного назначения. Он подчеркнул, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов). Боррель добавил, что Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения по поводу расширения двусторонних экономических связей между Россией и Турцией. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной». Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске 11 декабря 2022, 11:27

Фото: vk.com/rusembusa

Текст: Антон Никитин

Американские власти не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска). Церемонию планировалось провести в субботу, 11 декабря, в рамках краткосрочной служебной командировки сотрудников посольства России в США во главе с заведующей его консульским отделом Надеждой Шумовой в штаты Вашингтон и Аляска, передает ТАСС. Шумова сообщила, что церемонию не разрешили местные американские власти, добиться ее проведения не удалось даже через Госдепартамент США. Американские власти проигнорировали дипломатическую ноту российского посольства. Отдельное разрешение требуется в связи с тем, что захоронения находятся на территории действующей военной базы. В прошлом российским дипломатам и журналистам такой пропуск предоставлялся. Шумова добавила, что Россия чтит память отдавших свою жизнь за Родину соотечественников и тех павших граждан США, которые сражались в годы Второй мировой войны в рядах антигитлеровской коалиции. Российские дипломаты отдали дань уважения этим американцам, возложив вместе с группой соотечественников цветы к памятнику ветеранам войн – уроженцам штата Аляска. На военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военных и столько же гражданских. Все они погибли или умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза. Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов призвал США вернуть России Аляску, за которую они так и не заплатили русскому царю. Новости СМИ2 В ЛНР за сутки уничтожено три диверсионно-разведывательные группы ВСУ 11 декабря 2022, 13:57

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Антон Никитин

В районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ, сообщили в Минобороны России. Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей. На Краснолиманском направлении, по данным МО РФ, российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. «Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа», – говорится в сообщении. На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, отметили в Минобороны. «На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа», – сообщает военное ведомство. По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град». В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой народной республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области, сообщили в ведомстве. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны. Ранее в воскресенье сообщалось, что подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков. Президент Сербии созвал экстренное заседание Совбеза Президент Сербии Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в связи с обострением ситуации на севере Косова 11 декабря 2022, 17:55

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Сербии Александр Вучич проведет в воскресенье в 19.00 (21.00 мск) экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова, сообщили СМИ. Как сообщило национальное телевидение Сербии РТС, сербский лидер принял такое решение в связи с тем, что премьер непризнанного Косова Альбин Курти анонсировал операцию, в ходе которой спецподразделения косовской полиции используют все средства для ликвидации возведенных баррикад, передает РИА «Новости». Как ранее сообщила косовская полиция, экс-полицейский МВД непризнанного Косово серб Деян Пантич подозревается в терроризме и подрыве конституционного строя за якобы совершенное нападение на членов избиркома и полицейских. Речь идет о полицейских из Приштины, которые во вторник вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами. Задержание Пантича привело к тому, что косовские сербы построили баррикады. Новости СМИ2 Медведев заявил о наращивании производства мощных средств поражения Медведев : Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения 11 декабря 2022, 08:22

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что враги России окопались в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, поэтому Москва наращивает производство наиболее мощных средств поражения. По его словам, враг России окопался не только в Киевской губернии, но и в Европе, Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Японии, поэтому РФ наращивает производство наиболее мощных средств поражения, включая основанные на новых принципах, передает РИА «Новости». Он добавил, что «псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной», заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА заявил, что Киев способен на все, что касается его интересов, и спрашивать не будет, куда бить врага. «Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», – сказал он. Штормовое предупреждение объявили в Москве Вильфанд: Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя и мокрого снега 11 декабря 2022, 14:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Штормовое предупреждение об опасной погоде объявлено в Москве из-за сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря. Также прогнозируются гололедица и гололед, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря ожидаются дождь, ледяной дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, ветер ожидается с порывами до 15 м/с, передает ТАСС. Вильфанд отметил, что опасную погоду обусловит перемещение активного циклона с юга на север в этот период. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 12 декабря, в Москву придет настоящий тропический дождь, за сутки прольется от 23 до 33 миллиметров осадков. Новости СМИ2 Вучич выступил с обвинениями в адрес США и Косово Вучич указал на нежелание Вашингтона и Приштины выполнять какие-либо соглашения 11 декабря 2022, 22:17

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США и Косово не соблюдают ни Устав ООН, ни резолюцию Совбеза ООН, ни Брюссельское соглашение, ни Вашингтонское соглашение, заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич после заседания совета национальной безопасности на фоне обострения ситуации в Косово и Метохии заявил: «У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете?». Он потребовал от США и Косово назвать хотя бы один из перечисленных документов, который соблюдают Вашингтон и Приштина. По его словам, такого нет. Как заявил Вучич, США и Косово следуют принципу «можно все, что и сколько захотим», передает РИА «Новости». Вучич заявил, что косовские силовики вторглись на территорию, населенную сербами, но международное сообщество игнорирует это. По мнению президента Сербии, нынешняя ситуация «похожа на попытку решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии», причем участвует не только Косово, но и «добрая часть международного сообщества», передает ТАСС. Вучич по завершении экстренного заседания совета национальной безопасности призвал сербов и албанцев в Косово и Метохии сохранить мир. Совет национальной безопасности Сербии призывает сербов в Косово и Метохии воздержаться от конфликтов с представителями миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR. «Сегодня для меня самый тяжелый день с тех пор, как я стал президентом, вероятно, впереди самая тяжелая ночь. Мы приперты к стенке», – сказал Вучич. Напомним, Вучич созвал экстренное заседание совбеза в связи с обострением ситуации на севере Косово. После того, как косовская полиция задержала экс-полицейского МВД непризнанного Косово серба Деяна Пантича косовские сербы начали возводить баррикады. По версии властей Косово, Пантич напал на силовиков, которые в нарушение договоренностей вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами. Милиция ДНР заявила об уничтожении трех танков и гаубицы М777 ВСУ НМ ДНР: За сутки уничтожено три танка, гаубица М777, пять беспилотников и 40 боевиков ВСУ 11 декабря 2022, 12:30

Фото: LIBKOS/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков, сообщили в Управлении народной милиции республики. По сообщению НМ ДНР, за сутки уничтожены: два танка Т-64БВ и один Т-72М1, гаубица М777, пять единиц бронированной и автомобильной техники, три беспилотника и свыше 40 военнослужащих ВФУ, передает ДАН. Ранее Минобороны России сообщило, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, все атаки успешно отражены. Новости СМИ2 Украинские беженцы в Хорватии устроили «бунт» и «драму» Jutarnji list сообщила о «бунте» и «драме» при попытке властей переселить украинских беженцев в Хорватии 11 декабря 2022, 07:45 Текст: Антон Антонов

Попытка переселить украинских беженцев из одного отеля в другой в Хорватии превратилась в «настоящую драму», украинцы подняли «бунт», пишут местные СМИ. Украинцев разместили в отеле «Пицок» в городе Джурджевац. Позднее их решили переселить в гостиницу в городе Копривница, который расположен в 22 км от Джурджеваца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jutarnji list. Отель в Копривнице был выбран как победитель открытого тендера, причем «Пицок» вообще не подал заявку на участие в тендере. Украинцы не хотят переезжать, заявляя, что уже нашли в Джурджеваце работу, а их дети начали ходить в местные детский сад и школу. В результате им разрешили «какое-то время» продолжать жить в Джурджеваце, но префект округа Копривница-Крижевцы Дарко Корен отметил, что со временем «Пицок» украинцам все же придется покинуть. Координатор по вопросам гражданской защиты МВД Дарко Майсторович заявил, что конечной целью властей является интеграция украинцев в местную общину через их размещение у частных лиц. Напомним, в конце ноября украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено».