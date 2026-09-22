Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Роскосмос отчитался о расширении спутниковой группировки до 400 аппаратов
Баканов заявил о достижении спутниковой группировкой отметки 400 аппаратов
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал о планах запустить два частных спутника с космодрома Восточный.
Масштаб отечественной орбитальной инфраструктуры продолжает активно увеличиваться, передает РИА «Новости».
В октябре с космодрома Восточный планируется запуск двух аппаратов, предназначенных для высокодетальной съемки поверхности Земли.
«В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов», – заявил Дмитрий Баканов.
Руководитель госкорпорации добавил, что новые оптико-электронные спутники частных компаний успешно прошли все испытания. По его словам, эти устройства позволят вести наблюдение за планетой в любое время суток и дополнительно расширят возможности российской группировки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет».
В прошлом году отечественная ракетно-космическая отрасль отправила на орбиту порядка 100 спутников.
Весной компания «Бюро 1440» успешно запустила первые 16 космических аппаратов связи.