По делу об убийстве девушки в Красноярском крае задержали четверых мужчин

Под Красноярском задержаны четверо молодых людей, подозреваемых в убийстве 16-летней девушки, ее тело нашли в Енисее рядом с городом, сообщило ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Подозреваемыми оказались четверо жителей Красноярска и Березовского района края от 19 до 23 лет, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в вечернее время 23 октября 2020 года подозреваемые на автомобиле привезли потерпевшую на берег реки Енисей, где на почве личных неприязненных отношений, действуя совместно, задушили девушку, после чего сбросили ее тело в заводь, прикрыв бытовым мусором и ветками деревьев», – отмечает СК.

Пропажу несовершеннолетней выявили при проведении рейда специалистами по опеке несовершеннолетних, в ходе проведения розыскных мероприятий были получены сведения о совершении преступления в ее отношении.

Подозреваемых задержали, на данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

В конце октября в Челябинской области предъявили обвинение школьнице в покушении на убийство своей знакомой. Девушка, по версии следствия, ударила пострадавшую ножом в ходе бытового конфликта.