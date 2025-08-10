Взрывы произошли в Харьковской области Украины

Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях

Tекст: Ирма Каплан

«В рядах ВСУ распространяется практика передачи в подчинение десантным бригадам (80, 82, 95 одшбр, 71 оебр) мобилизованных 156 и 158 омбр. Цель – снизить потери, среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту», – рассказали бойцы на Сумском направлении неофициальному Telegram-каналу группировки войск «Северный ветер».

Штурмгруппы ВДВ «Северян» продвинулись в Юнаковке на почти 800 м, заняли несколько зданий и закрепились. Попытки ВСУ трижды контратаковать позиции морпехов и десантников были сорваны.

«Две в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20», – отмечено в сообщении.

На Харьковском направлении в Волчанске российские военные наступают на востоке города и в лесу возле Синельниково, плацдарм на левом берегу реки Волчья удалось значительно расширить.

«В районе Волчанска штурмовики группировки «Север» продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья. Занято три технических здания. Есть существенные успехи на востоке города. Общее продвижение составило до 400 м», – доложили бойцы.

В лесу западнее Синельниково ВСУ контратак не проводили, идет перегруппировка. «Северяне» продвинулись на 500 м, заняв несколько позиций противника.

«За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие заключили в огневой мешок дислоцированную под Волчанском Харьковской области группировку ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.