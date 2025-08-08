Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
В Сумах на Украине прозвучал взрыв во время воздушной тревоги
В городе Сумы на Украине прозвучал взрыв во время воздушной тревоги, которая длилась около часа.
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в регионе длится около часа.
Пока официальные ведомства не публиковали дополнительной информации о характере и последствиях взрыва.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, ВСУ испытали острый дефицит дронов под Сумами. Ранее силы противника потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.