Кимаковский сообщил о готовящейся провокации в роддоме Краматорска

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Кимаковский добавил, что есть подтвержденная информация о том, что вооруженные формирования Украины под руководством киевских властей планируют инсценировать обстрел или подрыв родильного дома, аналогично событиям в Мариуполе в 2022 году.

Он отметил: «По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше». Он напомнил, что в ходе боев за Мариуполь украинские военные размещались в роддоме, а затем была проведена постановочная атака.

Кимаковский также сообщил, что украинские войска разместили часть своей группировки непосредственно в здании родильного дома Краматорска. Он уточнил, что среди присутствующих есть как военнослужащие регулярной армии, так и иностранные наемники, а на первых этажах по-прежнему находятся врачи и пациентки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска покидают города на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра. Они также вывозят и уничтожают архивы. ВСУ устроили хаотичные обстрелы Часова Яра после отступления из города.