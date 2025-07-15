Tекст: Алексей Дегтярев

Главной задачей дипломатической поездки называлось убеждение властей ЦАР занять антироссийскую позицию в международных организациях, а также инициировать роспуск подразделений, подготовленных российскими инструкторами, сообщил источник «Африканской инициативы».

Кинг была назначена британским послом в Киншасе в апреле 2023 года, при этом уполномочена представлять Лондон и в ЦАР, где у Британии отсутствует собственное посольство. За последние месяцы посольство публиковало заявления, в которых ключевым пунктом называлось давление на Банги с требованием отказаться от сотрудничества с Россией, а также от местных подразделений, прошедших подготовку у российских военных специалистов.

По мнению британской стороны, безопасность выборов 2026 года в ЦАР должна обеспечиваться только силами миссии ООН МИНУСКА (Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике), хотя ее эффективность неоднократно ставилась под сомнение экспертами.

В своих заявлениях британские дипломаты акцентировали внимание не на внутренних проблемах республики, а на необходимости «противодействовать влиянию России» и «ликвидировать угрозы» со стороны лиц, якобы направляемых Москвой для вмешательства в выборы.

В июле представитель Британии на сессии Совета ООН по правам человека открыто потребовал от ЦАР расформирования всех подразделений, созданных и обученных при участии российских инструкторов, а также интеграции этих военнослужащих в национальные программы разоружения и демобилизации.

При этом вопросы реальных нарушений прав человека британская сторона фактически игнорировала, сосредотачиваясь на обвинениях в адрес России и давления на Банги в рамках Кимберлийского процесса.