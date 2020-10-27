Врач опроверг пользу витамина С для профилактике гриппа Роспотребнадзор предписал носить маски в лифтах и транспорте Ударившую ножом сверстницу челябинскую школьницу обвинили в покушении на убийство 27 октября 2020, 09:55 Текст: Наталья Ануфриева

Следственные органы предъявили обвинение в покушении на убийство школьнице, ударившей ножом свою знакомую в ходе бытового конфликта, сообщает Следственное управление (СУ) СК по Челябинской области. В сообщении на сайте ведомства говорится, что вечером 24 октября «в ходе бытового конфликта (...) подозреваемая ударила ножом (...) знакомую». Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на совершение убийства»). Девушка задержана, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении. Прокуратурой области в связи с возбуждением уголовного дела организована проверка работы органов системы профилактики, а также образовательной организации, передает РИА «Новости». Детский омбудсмен региона Евгения Майорова сообщала, что конфликт между школьницами мог произойти из-за молодого человека. Предварительно известно, что обе участницы конфликта из благополучных семей. Ранее была названа причина поножовщины челябинских школьниц.

