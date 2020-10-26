Названа причина поножовщины челябинских школьниц

Инцидент с 15-летней школьницей, которая ударила ножом сверстницу в селе Русская Теча, произошел из-за мальчика, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

«У них произошел конфликт из-за мальчика. В тот день обе пришли на встречу с подругами, в ходе которой произошел словесный конфликт», – цитирует РИА «Новости» Майорову.

Предварительно известно, что обе девочки из благополучных семей, сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице, уточнила она. По мнению Майоровой, произошла трагедия, в которой нужно разобраться – поговорить со школой, со сторонами конфликта. Эту ситуацию оставлять так нельзя, добавила она.

В пресс-службе минздрава региона уточнили, что пострадавшая находится в челябинской областной детской клинической больнице.

«Пациентка поступила в тяжелом состоянии, врачами проведено оперативное лечение, оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент также проходят дополнительные обследования для определения дальнейшей тактики лечения», – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 24 октября. В ходе бытового конфликта 15-летняя школьница ударила ножом 14-летнюю знакомую. Потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Майорова взяла на контроль ситуацию с подростками. Было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Удар ножом состоялся в ходе ссоры, решается вопрос об избрании меры пресечения.