Гонщик Брюэр разбился на трассе в США из-за сердечного приступа за рулем
Американский автогонщик Робби Брюэр погиб во время шорт-трековой гонки в Северной Каролине в США, по предварительным данным, он перенес сердечный приступ прямо за рулем автомобиля, сообщает CBS Sports.
Трагедия произошла на трассе «Боумен Грей Стадиум» в Уинстон-Сейлеме во время субботней гонки в дивизионе Sportsman, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS Sports.
На рестарте, за четыре круга до финиша, автомобиль Брюэра потерял управление на выходе из четвертого поворота и врезался в стену на высокой скорости. По предварительным данным, причиной стало ухудшение состояния гонщика за рулем из-за сердечного приступа.
Спасатели быстро прибыли к месту происшествия и при помощи спецтехники извлекли Брюэра из машины. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Семья спортсмена официально подтвердила его смерть в воскресенье.
Брюэру было 53 года. За свою 35-летнюю карьеру он принял участие в 311 гонках на данной трассе и одержал 11 побед. В 2011 году он стал чемпионом дивизиона Sportsman.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский гонщик Крис Рашке погиб при попытке установить мировой рекорд скорости. Он разогнался почти до пятисот километров в час.