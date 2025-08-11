Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.6 комментариев
Жертвой удара БПЛА по промзонам Нижегородской области стал один человек
Дроны атаковали промышленные объекты в Нижегородской области, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил губернатор Глеб Никитин.
В двух промзонах в Нижегородской области зафиксированы атаки беспилотников, основной целью которых были местные промышленные предприятия, сообщил Никитин в Telegram.
Наиболее серьезные последствия отмечены в Арзамасском округе, где по итогам атаки погиб один сотрудник предприятия, еще двое были доставлены в больницу. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. «Окажем необходимую помощь семье», – заявил глава области.
Мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует работу оперативных служб на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на Тульскую область погибли два человека, еще трое пострадавших доставлены в больницу. В результате атаки беспилотников на Брянскую область пострадали два мирных жителя. Из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель.