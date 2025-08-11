Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.6 комментариев
Мальчик и девочка погибли в ДТП в Татарстане
В результате ДТП на трассе Казань-Буинск-Ульяновск погибли двое детей, находившихся в автомобиле Honda Civic, сообщает прокуратура Татарстана.
Вечером 10 августа в Апастовском районе на 66-м километре автодороги Казань-Буинск-Ульяновск водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, передает РИА «Новости».
Там машина столкнулась с автомобилем Honda Civic, который после удара врезался в двигавшуюся в попутном направлении «Ладу 2110».
В результате происшествия погибли мальчик и девочка – несовершеннолетние пассажиры Honda Civic.
Организована проверка по факту аварии, выясняются все обстоятельства случившегося.
