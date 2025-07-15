В аварии с грузовиком на Алтае погибли три человека

Tекст: Алексей Дегтярев

В легковом автомобиле Nissan Serena находилась семья из пяти человек, это женщина, двое ее несовершеннолетних детей и родители, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Семья совершала туристическую поездку по Республике Алтай. Женщина и ее дети – дочь 15 лет и сын 10 лет – скончались на месте происшествия. Остальные двое пассажиров легкового авто и водитель грузовика Shacman получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

По предварительной информации, авария произошла, когда водитель легковушки, обгоняя другой транспорт, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. ДТП случилось на трассе в районе села Манжерок Майминского района.

На месте работают следователи-криминалисты. Организована проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее в авария с рейсовым автобусом и грузовиком в районе Домодедово погиб водитель автобуса.