Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
В аварии с грузовиком на Алтае погибли три человека
В Республике Алтай лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка Nissan Serena, погибли три человека, также несколько человек пострадало, сообщили в региональном следственном управлении СК.
В легковом автомобиле Nissan Serena находилась семья из пяти человек, это женщина, двое ее несовершеннолетних детей и родители, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Семья совершала туристическую поездку по Республике Алтай. Женщина и ее дети – дочь 15 лет и сын 10 лет – скончались на месте происшествия. Остальные двое пассажиров легкового авто и водитель грузовика Shacman получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.
По предварительной информации, авария произошла, когда водитель легковушки, обгоняя другой транспорт, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. ДТП случилось на трассе в районе села Манжерок Майминского района.
На месте работают следователи-криминалисты. Организована проверка обстоятельств произошедшего.
Ранее в авария с рейсовым автобусом и грузовиком в районе Домодедово погиб водитель автобуса.