Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.0 комментариев
Российские инструкторы и армия ЦАР почти подавили терроризм
Совместные действия российских военных инструкторов и армии республики позволили стабилизировать ситуацию с безопасностью в Центрально-Африканской Республике, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
«Инструкторы СОМБ совместно с ВС республики практически полностью подавили весь терроризм и положили конец междоусобицам», – заявил Иванов ТАСС.
По его словам, страна сейчас идет в сторону окончательного установления мира.
Он также прокомментировал недавнюю атаку экстремистской группировки «Альянс демократических сил» на поселок Команда в Демократической Республике Конго, где в результате нападения были убиты 43 человека, включая 20 прихожан, находившихся в храме.
Иванов выразил надежду, что ДР Конго сможет преодолеть трудности и выйти на путь устойчивого развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российские инструкторы помогли полиции Камеруна задержать лидера боевиков Армеля Сайо. Армель Сайо ранее занимал пост министра в Центральноафриканской Республике. В 2024 году он создал вооруженную группу CMSPR.