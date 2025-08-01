Tекст: Алексей Дегтярев

«Инструкторы СОМБ совместно с ВС республики практически полностью подавили весь терроризм и положили конец междоусобицам», – заявил Иванов ТАСС.

По его словам, страна сейчас идет в сторону окончательного установления мира.

Он также прокомментировал недавнюю атаку экстремистской группировки «Альянс демократических сил» на поселок Команда в Демократической Республике Конго, где в результате нападения были убиты 43 человека, включая 20 прихожан, находившихся в храме.

Иванов выразил надежду, что ДР Конго сможет преодолеть трудности и выйти на путь устойчивого развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российские инструкторы помогли полиции Камеруна задержать лидера боевиков Армеля Сайо. Армель Сайо ранее занимал пост министра в Центральноафриканской Республике. В 2024 году он создал вооруженную группу CMSPR.