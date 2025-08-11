В КСИР Ирана заявили о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского

Генерал КСИР Ирана Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского

Tекст: Антон Антонов

«Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский... Они дорого заплатят за свой недостойный поступок», – приводит слова Джавани РИА «Новости» со ссылкой на Kayhan.

Он заявил, что Иран, Индия и Россия не собираются «молчать перед лицом этого поступка». Джавани подчеркнул, что так называемая «американская мечта» о присутствии США на северных границах Ирана не осуществится и Иран готов защищать свою безопасность и национальные интересы всеми возможными способами от проекта «Зангезур».

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Тегеран категорически против передачи Зангезурского коридора под контроль США на 100 лет.

В СМИ отмечалось, что итогом встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении стало подписание рамочного мирного соглашения, которое закрепляет исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.