После землетрясения в Турции обрушились не менее десяти зданий

Tекст: Валерия Городецкая

Несколько домов получили повреждения, а в одном из них под обломками оказались шесть человек, четверо из которых уже спасены, сообщил Сак телеканалу Haberturk, передает РИА «Новости». Ведутся спасательные работы по спасению еще двух человек.

По словам Сака, в настоящий момент отсутствует связь с рядом деревень провинции.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в эфире телеканала AHaber подтвердил, что под завалами остаются два человека.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 400 километрах от Стамбула. Сильные толчки длились от 20 до 30 секунд и ощущались на западе мегаполиса, где у жителей раскачивались люстры и мебель, а некоторые выбежали на улицу, опасаясь новых толчков.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции.