Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

Tекст: Валерия Городецкая

Сведения о землетрясении распространил департамент по ЧС республики, передает ТАСС. Согласно официальным данным, сейсмическая активность была зафиксирована в 19.53 по местному времени, эпицентр находился в провинции Балыкесир на западе страны.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

«Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир. Оно ощущалось в Стамбуле и прилегающих провинциях. В настоящий момент никаких негативных последствий не наблюдается. Мы следим за ситуацией в режиме реального времени», – написал он.

В апреле землетрясение магнитудой 6,2 вызвало панику среди жителей Стамбула.

В начале июля жители Стамбула почувствовали подземные толчки, магнитуда составила 4,2 балла.