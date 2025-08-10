  • Новость часаВ Херсоне произошли взрывы
    Европа пытается вмешаться в диалог России и США
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    10 августа 2025, 20:40

    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вечером воскресенья в турецкой провинции Балыкесир произошло сильное землетрясение, информация о разрушениях и пострадавших пока отсутствует.

    Сведения о землетрясении распространил департамент по ЧС республики, передает ТАСС. Согласно официальным данным, сейсмическая активность была зафиксирована в 19.53 по местному времени, эпицентр находился в провинции Балыкесир на западе страны.

    Информации о жертвах или разрушениях не поступало, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир. Оно ощущалось в Стамбуле и прилегающих провинциях. В настоящий момент никаких негативных последствий не наблюдается. Мы следим за ситуацией в режиме реального времени», – написал он.

    В апреле землетрясение магнитудой 6,2 вызвало панику среди жителей Стамбула.

    В начале июля жители Стамбула почувствовали подземные толчки, магнитуда составила 4,2 балла.

    10 августа 2025, 13:13
    Рябков заявил о наличии у России новейшего вооружения, помимо «Орешника»

    Замглавы МИД Рябков: У России есть другие новейшие вооружения, помимо «Орешника»

    Рябков заявил о наличии у России новейшего вооружения, помимо «Орешника»
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник», заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

    Он отметил: «Орешник – да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», передает ТАСС.

    Рябков также подчеркнул, что речь идет о вооружениях, которые пока официально не названы. По его словам, он не может раскрывать подробности о «том, что ему не положено называть», но подтвердил, что такие разработки действительно существуют.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины.

    1 августа президент России Владимир Путин заявил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник». В ноябре прошлого года Путин сообщил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    10 августа 2025, 03:16
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешнюю линию боевого соприкосновения на Украине следует считать основой для обсуждения территориальных вопросов, заявили лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии в совместной декларации.

    Текст совместной декларации лидеров Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии опубликован после завершения встречи по Украине в резиденции главы МИД Великобритании Чивнинг-хаус под Лондоном, передает ТАСС.

    Во встрече в резиденции Чивнинг-хаус приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    В декларации подчеркивается недопустимость изменения международных границ с применением силы. «Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – говорится в тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    8 августа 2025, 11:21
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    10 августа 2025, 01:34
    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску

    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску

    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники заявили, что в Белом доме обсуждается возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

    «Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.

    10 августа 2025, 09:20
    СОМБ сообщил о сдаче около 700 боевиков в ЦАР
    СОМБ сообщил о сдаче около 700 боевиков в ЦАР
    @ REUTERS/Mike Hutchings

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Центрально-Африканской Республике за последние недели около 700 боевиков сдали оружие после разоружения крупнейших группировок и благодаря работе российских инструкторов, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

    По его словам, около 700 боевиков сдали оружие в Центрально-Африканской Республике менее чем за месяц после окончательного разоружения группировок UPC и 3R, передает ТАСС. ДИванов отметил, что темпы сдачи резко ускорились после церемонии 10 июля в Банги.

    «После церемонии разоружения UPC и 3R за месяц сдались порядка 700 боевиков. Российские инструкторы продолжают встречи по урегулированию ситуации в ЦАР, и вскоре число разоружившихся вырастет еще сильнее», – заявил Иванов.

    По его словам, бывшие боевики помогают урегулированию, сообщая о других вооруженных группах и призывая их сдаться. Местные правоохранительные органы и российские специалисты активно взаимодействуют, а население также стало чаще передавать информацию о местонахождении вооруженных группировок.

    Иванов добавил, что борьба с отказавшимися разоружаться продолжается: Вооруженные силы ЦАР совместно с российскими военными экспертами ликвидируют группы в районах Буара и Сибю. Все боевики, отказавшиеся сложить оружие и вернуться к мирной жизни, будут наказаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инструкторы и армия Центральноафриканской Республики почти подавили терроризм в стране. Британия решила тайно оказать давление на ЦАР из-за активного сотрудничества республики с Россией.

    10 августа 2025, 17:45
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация хотят добиться мирного урегулирования, а «американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», передает ТАСС.

    По словам Вэнса, Вашингтон не будет возражать, если европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, однако сами США не намерены финансировать поставки.

    Вэнс также отметил, что, по мнению Трампа, шансы на успех переговоров по Украине неочевидны, однако попытка урегулирования заслуживает поддержки. «Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», – заявил вице-президент.

    Он уточнил, что США в урегулировании конфликта будут исходить из нынешней линии соприкосновения, стремясь достичь решения, с которым смогут жить и Россия, и украинцы. Он добавил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Вэнс также назвал предстоящую встречу Путина и Трампа «прорывом американской дипломатии».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    10 августа 2025, 10:21
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    @ sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следствие выявило имя украинского командира, которого подозревают в организации обстрелов Шебекинского района, что стало основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили в СК.

    Главное военное следственное управление Следственного комитета России установило личность командира ВСУ, отдававшего приказы обстреливать Шебекинский район Белгородской области, передает ТАСС. Ведомство объявило, что уголовное дело возбуждено в отношении подполковника Виталия Нащубского, который командует 2-м механизированным батальоном 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении командира 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Виталия Нащубского, подозреваемого в совершении террористического акта в Шебекинском районе Белгородской области (пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)»,– сообщили в Следственном комитете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на железнодорожной станции «Суджа» в Курской области. Следственный комитет завел дело после сброса украинскими боевиками взрывного устройства с дрона на людей в Курской области. Следственный комитет начал расследование после ранения журналиста агентства ТАСС украинскими военными в Курской области.

    10 августа 2025, 11:04
    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался исполнять требование администрации Дональда Трампа о выплате 1 млрд долларов Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, назвав эти условия политическим давлением.

    Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа о выплате университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Запрос федеральных властей связан с урегулированием спора о предполагаемых нарушениях Закона о гражданских правах.

    Как сообщает CNN, Белый дом на прошлой неделе уже заморозил финансирование UCLA на сумму 584 млн долларов. По проекту соглашения, университету предлагали выплатить 1 млрд долларов поэтапно и создать компенсационный фонд в 172 млн долларов для пострадавших от дискриминации. Взамен учебное заведение могло бы вновь получить доступ к грантам и федеральным контрактам.

    В заявлении офиса Ньюсома говорится: «Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США запретили Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Федеральный суд приостановил действие этого запрета. Гонконгский университет предложил иностранным студентам Гарварда перевестись к себе на обучение.

    10 августа 2025, 14:16
    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК
    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК
    @ rostec.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В стрелковом центре концерна «Калашников» впервые представили автомат АК-15К, компактный АК-15СК и новый ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм.

    Концерн «Калашников» впервые публично представил новые укороченные и малогабаритные автоматы АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемет РПЛ-7 под патрон 7,62х39 мм, передает ТАСС. Презентация прошла в стрелковом центре концерна на территории парка «Патриот» в Московской области. Также были показаны новые образцы всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.2 из комплекта «Новатор».

    Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев отметил: «Автомат АК-15 в представленном виде является модернизированной версией, доработанной до уровня автомата АК-12 условно 2023 года». Он добавил, что новые автоматы повторяют технические решения базовой версии АК-12 и созданы для расширения линейки, в том числе с прицелом на внешний рынок.

    Кроме того, на мероприятии было объявлено, что Минобороны России сформировало государственный заказ на новые автоматы АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62х39 мм. По словам Уржумцева, этот заказ должен быть исполнен уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» разработал гладкоствольный карабин на базе автомата АК-15. На вооружение полиции приняли автоматы АК-12, АК-15 и пистолет Лебедева. Российская оборонная экспортная компания решила показать в Минске автоматы Калашникова и антидроновые системы.

    10 августа 2025, 12:15
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик

    Политолог Рар: Европа надеется принудить Украину к продолжению боевых действий

    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    10 августа 2025, 07:44
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО

    NYT: Страны Европы призвали США сохранить для Киева возможность вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители призвали США учесть их позицию, которая предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности и возможность вступить в НАТО, пишет New York Times.

    По данным New York Times, такая позиция была озвучена во время встречи европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Британии, передает ТАСС.

    Представители европейских стран заявили о необходимости обеспечить Украине гарантии безопасности и допустить возможность ее вступления в НАТО. В Евросоюзе подчеркнули, что даже если вступление Украины в НАТО сейчас «не представляется практичным», эта перспектива должна сохраняться.

    Европейские представители также настаивали, чтобы любые соглашения по урегулированию украинского кризиса не принимались без участия Киева и европейских стран.

    Кроме того, участники встречи требовали установления режима прекращения огня до начала переговоров по территориальным вопросам. По данным NYT, европейцы рассчитывают, что позиция будет учтена Вашингтоном на предстоящем российско-американском саммите на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    Лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих». Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    10 августа 2025, 09:52
    В ОП предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек
    В ОП предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек
    @ Jan Haas/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бабушкам и дедушкам могут разрешить вписывать внуков в паспорта при согласии родителей, чтобы упростить совместные поездки и решения бытовых вопросов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

    По его словам, бабушки и дедушки должны иметь возможность с разрешения родителей вписывать внуков в свои паспорта, передает ТАСС. Рыбальченко напомнил, что такая инициатива уже предлагалась ранее, и подчеркнул: «Мы в свое время выдвинули инициативу, чтобы штамп в паспорте мог быть поставлен даже бабушкам и дедушкам при наличии заявления от двух родителей. Считаю, что к этому надо вернуться».

    По его словам, подобная мера упростит жизнь старшим членам семьи, например, при заселении куда-либо с внуками или необходимости разрешать медицинские вопросы. Также рычаги влияния на воспитание детей получают многодетные семьи, где бабушки и дедушки часто играют ключевую роль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Общественная палата и 15 партий подписали соглашение о наблюдении на выборах. Общественная палата и более 60 НКО договорились о независимом контроле выборов. В Общественной палате объяснили невозможность сокращения сроков отключения горячей воды.

    10 августа 2025, 19:01
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам

    Военный эксперт Онуфриенко: Даже несколько дней срыва коммуникаций усложнит оборону ВСУ

    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия продолжает наступление на приграничные регионы Украины. Удары по логистическим центрам помогут развить уже достигнутые успехи за счет разрыва цепи фронтовых поставок ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область).

    «Днепропетровская область сама по себе является важным с логистической точки зрения регионом на Украине. Через данную территорию проходит большое количество путей, обеспечивающих связь тыла и фронта. Именно за счет этих земель поддерживается боеспособность ВСУ на линии боевого соприкосновения», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается станции Синельниково, то она представляет собой большой транспортный узел, принимающий ежедневно большое количество составов с армейскими припасами. Именно поэтому данный пункт и был выбран Россией в качестве основной точки удара. Задача состояла в разрыве снабжения фронта противника», – пояснил он.

    «Сейчас ВС РФ ведут достаточно успешное наступление. В этой связи лишение ВСУ возможности пополнить ресурсы – важный компонент развития наших достижений. Конечно, обстрелы железнодорожной инфраструктуры имеют значимый минус: восстановить нанесенный ущерб относительно просто», – продолжает собеседник.

    «Тем более, речь идет о крупном логистическом пункте, который всю свою историю жил исключительно за счет обслуживания проходящих поездов. Соответственно, здесь много ремонтных составов, бригад. Они способны в кратчайшие сроки «залатать» образовавшиеся дыры. То есть разрыв коммуникаций продлится всего лишь несколько суток. Но и это время критически важно», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область). В частности, массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура населенного пункта. По предварительным данным, в районе атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, пишет «Газета.ru».

    Кроме того, часть ракет попала по энергообъектам, в частности по электроподстанции города. К настоящему моменту Минобороны данные атаки не подтвердило. Что касается самого Синельниково, то в этом городе на момент начала СВО проживало чуть менее 30 тыс. человек. Населенный пункт представляет собой крупный железнодорожный узел.

    В частности, он располагается на пересечении двух крупных магистралей: Донбасс – Криворожье и Москва – Симферополь. Его экономика также тесно связана с логистическим сектором. На территории города имеется большое число транспортных предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание проходящих здесь составов.

    Это не первый удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области. Так, ранее российская армия также поразила цели в крупном железнодорожном узле региона, который обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.

    10 августа 2025, 11:43
    Медведев предложил США побороться с латиноамериканскими наркокартелями в Киеве
    Медведев предложил США побороться с латиноамериканскими наркокартелями в Киеве
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, к боевым действиям на Украине ВСУ привлекают наемников из известных колумбийских и мексиканских наркокартелей, включая «Синалоа» и «Клан дель Гольфо».

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что украинские власти вербуют для участия в конфликте на Украине наемников из известных колумбийских и мексиканских наркокартелей. По словам политика, речь идет о группировках «Клан дель Гольфо», «Синалоа», «Халиско нуэва генерасьон» и других. Набором таких боевиков, как утверждает Медведев, занимается компания «Сегюркол Лтд» из Медельина.

    Медведев подчеркнул: «Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность: «Клан дель Гольфо», «Синалоа», «Халиско нуэва генерасьон» и другие».

    Он отметил, что, несмотря на жестокость наемников, они не обладают солдатскими навыками и несут большие потери. Медведев добавил, что ВС России уничтожают их так быстро, что не удается своевременно отправлять тела погибших на родину.

    Политик также обратил внимание на обучение наемников управлению беспилотниками, что, по его мнению, может пригодиться для доставки наркотиков в США. Медведев усомнился в эффективности американских планов по борьбе с картелями в Латинской Америке и предложил Вашингтону рассмотреть «антитеррористическую операцию» против нарконаемников непосредственно в Киеве.

    «Можно и в здании на Банковой пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса», написал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Колумбии направили обращения в российское посольство с просьбой помочь узнать судьбу своих родственников-наемников, воевавших на стороне ВСУ. Командование ВСУ отправило колумбийских наемников на границу с Курской областью. Украинский военный заявил о прибытии на Украину 2 тыс. колумбийских наемников.

    10 августа 2025, 18:30
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Reuters: Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о созыве экстренного совещания министров иностранных дел стран Евросоюза 11 августа, пишет Reuters.

    В интервью Reuters Каллас сообщила, что встреча пройдет на фоне подготовки саммита Россия – США, посвященного ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что «любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    10 августа 2025, 15:05
    Названа причина смерти режиссера Бутусова

    Режиссер Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии

    Названа причина смерти режиссера Бутусова
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов трагически утонул во время отдыха на болгарском побережье, сообщил директор театра Кирилл Крок.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что Бутусов утонул во время отдыха с женой и двумя детьми в Болгарии, передает РИА «Новости». Крок назвал случившееся нелепой и трагической смертью.

    Директор театра подчеркнул, что Бутусов появился в Вахтанговском театре 14 лет назад, а первой его постановкой стала пьеса Шекспира «Мера за меру». Крок отметил, что приглашение Бутусова в театр стало первым знакомством коллектива с режиссером, который уже был известен яркими работами в «Сатириконе» и МХТ им. Чехова.

    По его словам, Бутусов отличался самостоятельностью творческого почерка и собственным видением театра. Он добавил, что режиссер поставил ключевые спектакли «Бег» по Булгакову и «Король Лир» по Шекспиру, которые до сих пор идут в репертуаре театра и любимы зрителями и актерами.

    Ранее стало известно, что российский театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет.

