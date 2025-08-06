  • Новость часаТрамп объявил о переговорах России и США в среду
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    Гендиректор ФК «Ахмат» сообщил о переговорах с Черчесовым о контракте
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    6 августа 2025, 01:35 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Одесской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины ночью прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ.

    «Одесская область – серия взрывов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    В регионе звучит воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в северных районах Харькова произошли как минимум два взрыва.

    5 августа 2025, 07:17 • Новости дня
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Районный суд Вены одобрил арест более 20 российских объектов недвижимости для продажи с аукциона по иску «Нафтогаза Украины» на сумму 120 млн евро, сообщила сама украинская компания.

    В заявлении компании говорится, что суд позволил наложить арест на более 20 объектов недвижимости, принадлежащих России, с последующей их продажей через аукцион, передает РИА «Новости».

    Общая стоимость арестованного имущества, по заявлению «Нафтогаза», превышает 120 млн евро.

    В компании уточнили, что разрешение касается принудительного исполнения арбитражного решения, обязывающего Москву выплатить компенсацию «Нафтогазу» за утраченные из-за событий в Крыму активы на сумму свыше 5 млрд долларов.

    Верховный суд Нидерландов в декабре 2022 года отклонил кассационную жалобу российской стороны и подтвердил решение Гаагского суда о взыскании с России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Петербурга поддержал иск Газпрома, полностью запретив «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской компании.

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    5 августа 2025, 14:45 • Новости дня
    В польском Сейме назвали выкрик «Слава Украине» нацистским приветствием

    Польский политик Фриц сравнил лозунг «Слава Украине» с приветствием нацистов

    Tекст: Вера Басилая

    Польский политик Роман Фриц националистический лозунг «Слава Украине» сравнил с нацистским приветствием после выступления депутата от правящей партии, вызвав скандал среди парламентариев.

    В польском Сейме разгорелся скандал после того, как депутат от правящей партии «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира завершила свою речь националистическим лозунгом «Слава Украине», передает РИА «Новости».

    Польский политик Роман Фриц выступил с резкой критикой, назвав это примером позорного забывания бандеровского и нацистского.

    В польском Сейме такого еще не было, это как если бы кто-то крикнул «Зиг хайль» (фраза внесена Минюстом России в перечень нацистских символов и лозунгов).

    Ранее глава Польши Анджей Дуда также выражал недовольство украинскими законами, оправдывающими военные преступления против поляков во время Второй мировой войны, отмечается в публикации.

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменить позицию Киева по вопросам совместной истории.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    5 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Сайт «Миротворец» внес в базу четырехлетнего ребенка из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский сайт «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ) опубликовал персональные данные четырехлетнего россиянина, обвинив его в «сознательных нарушениях» при посещении территории России, которую Киев считает своей.

    В базе указано, что ребенок 2020 года рождения был внесен в список за поездки из Ростовской области в Луганскую народную республику через пункт пропуска Новошахтинск, передает РИА «Новости».

    В карточке на сайте размещены полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы ребенка. Кроме того, указаны сведения о документах и номере автомобиля, на котором он, как предполагается, передвигался.

    В понедельник украинский сайт «Миротворец», якобы собирающий данные об угрожающих безопасности Украины людях, разместил информацию о 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц. без их согласия.

    Напомним, еще в 2021 году Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан, так как экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».

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    5 августа 2025, 10:09 • Новости дня
    Economist: ВСУ ушли под землю из-за атак российских дронов

    Economist: ВСУ ушли под землю из-за массовых атак российских беспилотников

    Economist: ВСУ ушли под землю из-за атак российских дронов
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Военные Украины теперь вынуждены скрываться под землей из-за роста числа атакующих российских беспилотников, сообщает Economist.

    В материале Economist отмечается, что зона поражения дронов увеличилась, из-за чего военнослужащим ВСУ стало труднее выполнять поставленные задачи, передает РИА «Новости».

    Издание приводит слова одного из украинских военных: «Мы уходим под землю».

    Обозреватели Economist прогнозируют, что уже в следующем году развитие беспилотных технологий может изменить условия боевых действий и структуру фронта.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали строить подземные укрытия на правом берегу Днепра в Херсонской области для противодействия освобождению территории.

    Глава ВСУ Александр Сырский распорядился перевести процесс обучения военных максимально под землю после ракетных ударов по центру подготовки ВСУ.

    В результате удара «Искандером» по учебному центру в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.

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    5 августа 2025, 03:00 • Новости дня
    Turkiye узнала о скором визите президента Турции Эрдогана на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину, как сообщается, по приглашению Владимира Зеленского, вызвало неоднозначную реакцию в дипломатических кругах, пишет газета Turkiye.

    «Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял заявил, что президент Турции Эрдоган вскоре посетит Киев, а одной из важнейших тем переговоров станет ратификация соглашения о свободной торговле», – приводит газета Turkiye данные украинского посла в Стамбуле.

    Он добавил, что повестка затронет и мирные усилия в российско-украинском конфликте.

    Газета отмечает, что помимо миротворческих усилий, президент Эрдоган будет преследовать и экономические цели

    «Экономическое сотрудничество также сыграет важную роль в визите Эрдогана в Киев. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступит в силу. Оно увеличит объем торговли между двумя странами и будет способствовать восстановлению Украины», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что площадка в Турции пользуется доверием всех сторон при обсуждении урегулирования ситуации на Украине.

    Власти Турции выразили уверенность в необходимости поддерживать активный диалог по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на регулярные попытки его сорвать.

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    5 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Военкор Коц: ВС России создает плацдармы между ДНР и Днепропетровской областью
    Военкор Коц: ВС России создает плацдармы между ДНР и Днепропетровской областью
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военные подразделения заняли несколько населенных пунктов для создания будущей буферной зоны между ДНР и Днепропетровской областью, заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Российские военные формируют сразу несколько плацдармов, которые в будущем станут буферной зоной между ДНР и Днепропетровской областью, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале .

    По его словам, российские войска заняли уже третий населенный пункт в Днепропетровской области – Январское, наравне с Малиевкой и Дачным.

    «Ленточка» постепенно переходит под контроль российской армии», – сообщил Коц.

    Январское (ранее переименованное в Сичневое в 2024 году) – это село в Покровском районе Днепропетровской области, его население составляет около 300 человек. Село расположено примерно в двух километрах от правого берега реки Вороная, в трех с половиной километрах от левого берега реки Волчья и в двух километрах к северо-западу от села Малиевка, которое российские войска заняли ранее.

    Ранее подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Январское перешло под контроль ВС России после яростного сопротивления ВСУ.

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    5 августа 2025, 21:11 • Новости дня
    Сырский назвал три проблемных участка фронта для ВСУ

    Сырский признал тяжелое положение ВСУ на трех участках фронта

    Сырский назвал три проблемных участка фронта для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе совещания, где обсуждались итоги деятельности украинской армии за июль, признал тяжелое положение на трех направлениях фронта на Украине.

    По его словам, «самая сложная ситуация – на Покровском, ДДобропольском, Новопавловском направлениях», передает ТАСС.

    Покровское направление располагается под Красноармейском в Донецкой народной республике, Добропольское находится на северо-западе ДНР, а Новопавловское охватывает запад ДНР и восток Днепропетровской области.

    Ранее Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ. Владимир Зеленский сообщал, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска.

    В воскресенье российские военные установили контроль над трассой, идущей между Красноармейском (Покровск – укр. название) и Константиновкой в ДНР.

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    5 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»

    Политолог Шеслер: Новый школьный курс на Украине – героизация войны против России

    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев усиливает милитаризацию и идеологическую обработку школьников для укрепления образа врага в лице России. Офис Зеленского при одобрении Запада создает таким образом основу будущего подполья для диверсий против россиян, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине сообщили о введении в школах «Основ национального сопротивления».

    «Предмет «Основы национального сопротивления» – это подготовка всей системы и украинского общества к ведению обязательного призыва на военную службу с 18 лет. Таким образом Киев намерен экономить время и средства ВСУ на тренировку вчерашних школьников», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Военной накачкой детей офис Зеленского хочет понравиться Западу, который возмущается недостаточным привлечением украинцев на фронт. Кроме того, в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не уверены в сохранении Украины в нынешнем виде. Поэтому они уже сейчас готовят будущих диверсантов для терактов в районах, которые будет контролировать Москва, или даже в глубине территории России», – продолжила аналитик.

    «В идеологическом смысле новый предмет – это продолжение политики Киева по милитаризации сознания молодежи и повышение градуса русофобии и националистических убеждений среди школьников. Это будет не нейтральная война подготовка, а настоящая героизация войны против России», – детализировала собеседница.

    Ранее Игорь Хорт, и.о. начальника отдела политики национального сопротивления минобороны Украины, рассказал, что цикл подготовки украинцев по предмету «Основы национального сопротивления» будет начинаться с 14 лет. Его внедряют вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

    Обучение будет включать участие в военно-патриотических играх «Сокол» и «Джура», а также изучение обновленной дисциплины «Защита Украины». «Основы национального сопротивления» будут обязательными для парней и девушек. Не хочешь проходить – отчисляйся», – подчеркнул Хорт.

    Он добавил, что после обучения украинцам нужно будет проходить базовую военную службу. «Еще одним циклом подготовки к национальному сопротивлению станут центры «18-60+». Мы создаем их для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень», – объяснил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему на Украине быстро сокращается число школьников – родители увозят чад за границу, поскольку им грозит призыв на фронт с 18 лет. Также известно, что украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем британских инструкторов, а  основные занятия ведут бывшие бойцы националистических батальонов, таких как «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

    Кроме того, на Украине был принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД аналитики считают, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения.

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    5 августа 2025, 09:12 • Новости дня
    На Украине объявили в розыск продюсера Бардаша
    На Украине объявили в розыск продюсера Бардаша
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Музыкальный продюсер Юрий Бардаш, основатель известных групп и гражданин России, внесен в розыскную базу СБУ после заочного приговора.

    Украинская служба безопасности объявила в розыск продюсера Бардаша, ранее заочно приговоренного украинским судом к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества, передает ТАСС.

    В мае 2025 года украинский суд вынес заочный приговор Бардашу и конфисковал его имущество.

    Бардаш известен как основатель музыкальных коллективов Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов. После начала специальной военной операции он переехал в Россию и в январе 2024 года получил российское гражданство.

    Напомним, СБУ в мае 2024 года заочно предъявила обвинения Бардашу по четырем статьям уголовного кодекса Украины. Музыканта обвинили в публичном распространении материалов с призывами к изменению границ Украины и конституционного строя, в пропаганде войны и оправдании действий России.

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    5 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваевав

    На территории ЛНР служебный автомобиль водоканала подвергся атаке украинским беспилотником, в результате погибли четыре сотрудника предприятия.

    Четверо сотрудников «Сватовского водоканала» в Луганской народной республике погибли в результате удара украинского дрона по служебному автомобилю, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, «погибли четыре человека: мужчины 1975, 1963 и 1983 годов рождения». Еще двое работников предприятия, мужчины 1965 и 1963 годов рождения, получили ранения и были госпитализированы в центральную городскую больницу Сватово.

    Ранее два сотрудника водоканала пострадали при атаке дронов в Брянске. А в Севастополе объявлена эвакуация людей с пляжа в  после падения БПЛА.

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    5 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Январское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Январское в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили Январское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Искры, Александрограда Донецкой народной республики (ДНР), Успеновки, Новоселовки, Зеленого Гая, Полтавки, Культурного Запорожской области и Новогеоргиевки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Могрицы, Алексеевки, Варачино, Яблоновки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Гатищем, Меловым и Синельниково Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 225 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада с боеприпасами и матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Глушковки, Александровки, Купянска Харьковской области, Крымки, Яровой и Колодезей ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронемашина, девять пикапов и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами и семь станций РЭБ.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Миньковки, Васюковки, Нелеповки, Майского, Николаевки, Александро-Шультино, Константиновки и Северска ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Красноармейска, Артемовки, Удачного, Ялты, Кутузовки, Димитрова, Петровского ДНР и Дачного Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Белогорья, Новоандреевки Запорожской области, Львово, Антоновки, Никольского Херсонской области и города Херсон. Уничтожены свыше 60 военнослужащих, семь станций РЭБ и склад военно-технического имущества, перечислили в Минобороны.

    Ранее российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР.

    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    5 августа 2025, 02:14 • Новости дня
    Экс-посол Франции Берманн назвала Трампа загнавшим себя в ловушку

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сам себя загнал в ловушку, а теперь вынужден искать из нее выход, чтобы не потерять лицо, заявила глава дипмиссии в России в 2017-2019 годах и экс-посол Франции в России Сильви Берманн о ситуации с ультиматумом Трампа в адрес России по ситуации с украинским конфликтом.

    «Он загнал себя в ловушку, установив новый, короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты. В результате Трамп теперь вынужден искать решение, позволяющее сохранить лицо», – приводит ТАСС ее слова в эфире телеканала LCI.

    Берманн считает, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправлен в Москву по этой же причине.

    «Чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение», – считает дипломат, за чем едет в Москву Уиткофф.

    Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.


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    5 августа 2025, 01:58 • Новости дня
    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ год назад обстреляли дом матери нового главкома ВВС Украины

    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ обстреляли дом матери нового командующего ВВС Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мать генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, назначенного главой ВВС Украины, живет в российском селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Год назад дом Прасковьи Кривоножко повредил снаряд, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

    По словам Ахмедовой, мать Анатолия Кривоножко жила в селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Учлена СПЧ нет достоверных данных, жива ли женщина. Кривоножко должно быть 87 лет, и в прошлом году ее дом был поврежден снарядом ВСУ, сообщила Ахмедова в Telegram-канале. Но еще до обстрелов мать забрал к себе младший сын, брат главкома.

    «Она перенесла инсульт и не вставала с постели. Главком с ними уже не общается – отрекся, как от Белгородской родины, так и от Прасковьи Ефимовны. А прежде только сухо спрашивал у брата: «Как мать?», «Живы?». Вот последний вопрос актуален, ведь на Первое Цепляево постоянно летят дроны», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сделал новым руководителем военно-воздушных сил украинской армии генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.


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    6 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США в среду проведут встречу, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, пояснив, что после переговоров примет решение по вопросу возможного усиления санкций против Москвы.

    Комментируя возможность усиления санкций, Трамп заявил: «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что «никогда не устанавливал процент».

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Индии о том, что США импортируют из России уран и удобрения, Трамп отметил, что ему об этом «ничего не известно» и он «должен проверить» этот вопрос.

    Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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    5 августа 2025, 03:15 • Новости дня
    Шмыгаль рассказал об ускоренной схеме получения оружия США для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), сообщил в Telegram-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

    «Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США для  укрепления позиций Украины и создания условий справедливого и устойчивого мира», – написал он.

    Шмыгаль уточнил, что инициативу одобрили глава киевского режима Владимир Зеленский, президентом США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте.

    По его словам, механизм предоставит странам-членам НАТО и партнерам «возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы».

    PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины и после подтверждения верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR). Такая помощь, по его мнению, будет регулярной, а НАТО координировать поставки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро.

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